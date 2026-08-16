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SUŠA POKAZUJE ZUBE /

Matica kod Vrgorca presušuje pred očima: Poljoprivrednici ipak pronašli rješenje

Iz Hrvatskih voda poručuju da je vodostaj Matice nizak, ali uobičajen za ovo doba godine

16.8.2026.
22:52
Željka Nosić
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Rijeka Matica kod Vrgorca polako presušuje, a dio korita već je ostao bez vode. Poljoprivrednici zasad ipak uspijevaju održati proizvodnju zahvaljujući vlastitim sustavima za navodnjavanje, pa stanje još nije alarmantno.

Matica, koja je nekada znala plaviti okolna polja, danas je u gornjem dijelu toka djelomično presušila. Poljoprivrednik Ante Mihaljević kaže da se takve situacije ponavljaju gotovo svake godine.

"Samo je u jednom, gornjem dijelu polja presušila, a na izvoru ne presušuje nikada", rekao je.

Navodnjavanje zasad spašava usjeve

Poljoprivrednici imaju vlastite sustave za navodnjavanje pa djelomično presušivanje Matice zasad ne utječe na većinu vrgoračkih polja.

"Imamo sustav kap po kap, koji zadovoljava biljku. Dovoljno imamo vode trenutno. Situacija nije još alarmantna", rekao je poljoprivrednik Valentino Ilijić.

Danica Gašpar kaže da su poljoprivrednici sami prokopavali kanale do svojih parcela te koriste pumpe kojima vodu dovode do usjeva.

Bez takvih sustava, upozoravaju, proizvodnja bi bila znatno teža, osobito jer su vrućine i sušna razdoblja sve izraženiji.

"Bez tog sustava za navodnjavanje bi ovdje imali što raditi. Ulažemo u sustav za navodnjavanje i to je jedino rješenje. A vrućine su sve veće, suše su sve veće", rekao je Ilijić.

Loza zasad dobro podnosi sušu

Na tom području najzastupljenija je vinova loza, koja zasad dobro podnosi visoke temperature i manjak oborina.

"Ne igra ulogu što se tiče loze, jer ona ima… takva je zemlja da ima dovoljno vlage za sebe. Inače bi trebalo da imamo kišu, da nam padne kiša, dvije obilne kiše, ali sve u svemu loza ovdje trpi", rekla je Gašpar.

Iz Grada poručuju da stanje s pitkom vodom zasad također nije alarmantno. Manji problemi na izvorištima riješeni su prije nekoliko dana, a redukcija vode zasad nije bilo.

Čekaju prve ozbiljnije kiše

Građane se ipak poziva na racionalnu potrošnju vode dok traje sušno razdoblje.

"Još uvijek to nije tako alarmantno. Što se tiče također izvora pitke vode u ovom dijelu imali smo manjih problema, međutim, evo, to su naši komunalci prije par dana riješili, tako da već dvadesetak dana stanje, ajmo reći, nije idealno, ali nije jako loše, nije bilo nikakvih redukcija za sada, pa nadamo se da ćemo izdržati do nekih prvih kiša", rekao je gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg.

Iz Hrvatskih voda poručuju da je vodostaj Matice nizak, ali uobičajen za ovo doba godine te da stanje redovito prate.

SušaVrgoracVodostaj RijekaPoljoprivredniciVinova LozaToplinski Val
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