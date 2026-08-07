Hrvatski vinogradari u strahu: 'Ako uskoro ne padne kiša, ne piše nam se dobro'

Zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajne suše vinogradari su zabrinuti, a u berbu grožđa mogli bi krenuti ranije nego inače. Vinova loza zasad izgleda dobro, a grozdovi napreduju, no slijedi ključno razdoblje. Ne bude li kiše, prinosi bi mogli biti znatno manji.

Vinova loza još uvijek dobro podnosi visoke temperature, a na grožđu zasad nema većih ožegotina. Ipak, posljedice suše već su vidljive jer grozdovi još nisu potpuno razvijeni.

"Vidite, kada se uzme grozd, vidi se da se on još nije nabio skroz i topao je", kažu vinogradari, koje najviše brine nastavak ekstremno toplog i sušnog razdoblja.

"Ako uskoro ne padne kiša, ne piše nam se dobro."

Kiše nije bilo već mjesec dana. Vinogradar iz Šarengrada Franjo Krešić kaže da je posljednja obilnija pala početkom srpnja.

"Zadnja jača kiša je pala 3.7. Palo je 18 litara i to je spasilo vinograd."

Još malo oborina znatno bi poboljšalo uvjete u vinogradima. "Još jedna, dvije kiše kad bi pale u pravo vrijeme, bili bi idealni uvjeti za sljedeću berbu", rekao je vinogradar iz Iloka Karlo Papak.

Berba bi mogla početi ranije

Idealno vrijeme za berbu grožđa je početkom rujna, no sve ovisi o vremenskim uvjetima. Klimatske promjene posljednjih godina sve više pomiču uobičajene rokove.

"Negdje već beru za šampanjce, ne znam ni ja te rane sorte, međutim to je još prerano, treba još barem 20 dana da to bude spremno za berbu", rekao je Krešić.

Prije početka berbe vinogradari moraju provjeriti u kakvom je stanju grožđe.

"Moramo još odraditi neke analize, uzorkovati grožđe iz vinograda, provjeriti omjere šećera i kiselina, prema kojima i određujemo rokove berbe", objasnio je Papak.

Grožđe je ove godine dobro urodilo, no vinogradari upozoravaju da je razdoblje koje dolazi presudno.

"Brzo će početi grožđe se sušiti i smežuravati i ako kiša ne padne u idućih pet-šest dana, obrali smo bostan, što se kaže", upozorio je Krešić.

Vrućine mogu utjecati i na okus vina

Dugotrajna suša i visoke temperature mogu znatno smanjiti prinose, ali i utjecati na okus vina. Posebno se to odnosi na graševinu, najrasprostranjeniju sortu na istoku Hrvatske.

"Tu bi nam možda ove ekstremne vrućine mogle malo pokvariti planove jer znamo svi da se na vrućinama povećavaju šećeri, a tu su nam u graševini svakako bitnije kiseline da zadržimo tu svježinu", rekao je Papak.

Vinogradari zato svakodnevno obilaze vinograde, pregledavaju grožđe i čekaju pravi trenutak za berbu, ali i priželjkuju kišu koja bi mogla biti presudna za ovogodišnji urod.