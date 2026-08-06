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'BIT ĆE VEĆI RAČUNI' /

Hrvati strahuju od nestašica zbog suše: 'Osjetit ćemo ih kada ponestane vode i hrane'

U našoj redovnoj rubrici pitali smo čitatelje osjećaju li posljedice toplinskog vala i dugotrajne suše

6.8.2026.
18:27
RTL Danas
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I danas je velik dio Hrvatske pod utjecajem toplinskog vala, a za cijelu zemlju na snazi je crveni meteoalarm.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo čitatelje osjećaju li posljedice toplinskog vala i dugotrajne suše, a odgovori pokazuju da mnogi već primjećuju posljedice ekstremnih vremenskih uvjeta.

Najviše građana ističe štetu na vrtovima i voćnjacima. "Strahota, sve se posušilo, i voće i povrće", napisala je Draga Crnojević.

Dio građana očekuje i financijski udar. "Bit će veći račun za struju i vodu", smatra Davor Ljubej, dok Marija Salaj-Lekaj upozorava da će se prave posljedice tek osjetiti. "Osjetit ćemo ih kada ponestane vode, hrane, voća i povrća te kada dođe do rasta cijena", poručila je.

Neki zasad ne osjećaju izravne posljedice visokih temperatura. "Ja ne, jer mi je more pod nosom. Posljedice osjećaju biljke koje, unatoč zalijevanju, jedva preživljavaju", napisala je Lidija Novak.

Među komentarima našla se i duhovita usporedba Danijele Vrdoljak: "Kiša nam je postala kao plaća prije godišnjeg. Svi je očekuju, ali nikako da stigne."

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Pitamo VasSušaToplinski Val
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