Himalaju poznaje 43 godine, a ovo u Nepalu još nije vidio: 'Ostali su odsječeni od cijelog svijeta'

Ljudi diljem svijeta čekaju vijesti o svojim najbližima nakon katastrofalnih poplava u Nepalu. Najmanje 400 ljudi poginulo je, a za oko 1500 nestalih i dalje se traga. Među njima su brojni strani turisti, pa se potraga za preživjelima prati daleko izvan granica Nepala.

Silovita bujica najteže je pogodila siromašne zajednice uz rijeku, ali posljedice osjećaju obitelji diljem svijeta. Među nestalima su i troje tinejdžera iz SAD-a te majka dvoje djece s Novog Zelanda.

"Bio sam na terasi, a poplava je zahvatila i gornji kat. Povukla se tek nakon otprilike sat vremena. Moja je supruga već bila zatrpana u odronu blata, dok smo mi ostali na terasi radi sigurnosti. Nakon četiri do pet sati spasio me helikopter", ispričao je preživjeli Keshav Prasad Baral.

Chamindi Shreshtha i dalje čeka bilo kakvu vijest o sinu.

"Moj sin je zarobljen u poplavama. On je vozač kamiona i rekao mi je da vozi. Posljednji put smo razgovarali oko 8.30. Nakon toga nemamo nikakvih vijesti o njemu. Ne uspijevamo saznati gdje je niti što mu se dogodilo."

Ledena lavina pokrenula katastrofu

Golemi dio ledenjaka odlomio se s Himalaje i srušio u dolinu. Udar je bio toliko snažan da su seizmolozi zabilježili potres, nakon čega je krenula lavina leda, kamenja i blata.

Materijal je u riječnom koritu stvorio prepreku iza koje se nakupila voda, a rijeka je u samo pola sata narasla za devet metara. Val je potom krenuo nizvodno i na gotovo 70 kilometara rušio ceste, mostove i zgrade.

Stručnjaci upozoravaju da opasnost još nije prošla te da su u idućim danima mogući novi odroni i poplave.

'Ovakav događaj još nije zabilježen'

Što se točno dogodilo na Himalaji, koliko je sada teško tragati za 1500 nestalih i postoje li još realne šanse da spasioci pronađu preživjele, za RTL Direkt govorio je alpinist i predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza Darko Berljak.

Nepal i Himalaju poznaje desetljećima, ondje je boravio 36 puta, a iza sebe ima i 50 godina iskustva u gorskom spašavanju.

Puno puta ste bili u Nepalu. Jeste li ikada vidjeli nešto slično?

Jesam, naravno, ali u puno manjem opsegu. To je tamo uobičajeno u tim strmim dolinama prema Himalaji, ali većinom su one nenastanjene, osim na putevima koji vode preko Himalaje u Tibet. Takvi slučajevi već su se događali.

Međutim, ovakav još nije ni zabilježen jer se jednostavno puno toga krivo posložilo da bi došlo do tako velike tragedije.

Eksplozivni koktel kao da se dogodio. U Nepalu su definitivno navikli na poplave, međutim ovo nije bila obična poplava koja dolazi od monsunske kiše.

Ne. To je počelo na planini Langtang Lirung, na njezinoj tibetanskoj, sjevernoj strani, ali koja je još pod Nepalom. Srušio se ledenjak u dužini od oko 700 metara, 1200 metara dolje, s visine od 5200 metara.

Već prije je tamo najvjerojatnije zbog kamenih lavina postojala prirodna brana i napravilo se jezero. Taj udar bio je takav da je jezero eksplodiralo, odnosno voda je krenula dolje.

Odmah iza te strme doline, koja je inače slijepa i nenastanjena, nalazi se prijelaz između Tibeta i Nepala. Tamo dolaze dvije rijeke, Bhote Koshi i još jedna iz te male doline. One se vrlo brzo spajaju s Trishulijem, glavnom rijekom.

To je dodatno dalo poticaj svemu tome. Taj dio prema Nepalu naglo pada i dolina je vrlo uska.

Kada se sve to zbrojilo, između je bila i jedna hidrocentrala čija je brana prvo kočila vodu pa se ona ponovno nakupila. Kada je to s dodatnom, puno većom težinom krenulo, onda je sve otišlo nizvodno. Gotovo do Indije, oko 100 kilometara dalje.

Traga se za 1500 nestalih. Imate iskustva sa spašavanjem i dugo ste u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Koliko je sada teško pronaći zatrpane ljude s obzirom na to da su uništene ceste i mostovi?

One koji su se spasili, a takvih je bilo malo u toj bujici, poslije je pogodio drugi problem, blato. Ako ih nisu izvukli rođaci i prijatelji koji su imali kuće na nešto višim mjestima, naravno da uvijek postoji nada i treba tražiti.

Međutim, tamo je drugi problem, taj dio doline nema cesta. Odnosno, cesta je s jedne strane, ali gore na brdu.

Oni koji su ostali na drugoj strani rijeke sada su odsječeni od cijelog svijeta. Na tih 60 kilometara ima dvadesetak mostova. Iza leđa imaju strmo brdo, preko rijeke ne mogu, a nema ni puta kojim bi do njih došli.

To je sada veliki problem ako je netko ozlijeđen i ako treba proširiti područje potrage. Sve je onemogućeno zbog takvih uvjeta.

Osim toga, i cesta koja iz tih mjesta vodi prema Katmanduu srušena je zbog monsuna. Monsun je svake godine nekad jači, nekad slabiji, a oni su već imali poplave od kraja svibnja.

Mislite li da uopće ima šanse da se još pronađu živi ljudi?

Sigurno ima, uvijek se netko pronađe. Ali veliki problem im je nedostupnost terena i mogućnost pružanja pomoći, dostave hrane i svega ostaloga.

Imaju helikoptere, ali to nije dovoljno za tako velik broj ljudi koji žive po tim dolinama.

Spomenuli ste spašavanje. Vi ste i obučavali Nepalce, je li tako?

Dobro, ja sam obučavao šerpe za penjanje, ali naravno i s elementima gorskog spašavanja kako bi mogli pomoći sebi i klijentima visoko u planinama.

Tamo postoji nešto slično našoj civilnoj zaštiti i svi ti instruktori mogu sudjelovati u spašavanju.

Koliko sam čuo, već ih je nekoliko tisuća angažirano u pomoći, ali sve se odvija pješice, bez vozila, uz samo nekoliko helikoptera. Posljedice će se osjećati dugo.

Kada se dogodio potres 2015., tjednima i mjesecima se stvari nisu mogle dovesti u red. Iste te godine ponovno su ih pogodile poplave.

Već smo spomenuli da je sve krenulo od odrona ledenjaka. Satelitske snimke pokazale su i da se velika količina snijega otopila. Mislite li da su uzrok svega klimatske promjene?

Jesu. Naravno da jesu.

Sada je samo pitanje bi li se ovakve stvari dogodile ovako ili onako i koliko ih mi ubrzavamo. Ovo što se dogodilo, glavni uzrok je po meni bila kiša.

U vrijeme monsuna kiša pada i do 6000 metara visine. Ona je ušla u pukotine ledenjaka koji je strm i tako je sve krenulo.

Puno se situacija poklopilo da bi došlo do ovoga. A monsun još nije gotov. Trajat će još otprilike mjesec dana i bit će još dosta problema sa spašavanjem i dostavom hrane.

Na Himalaji ste bili već 36 puta, a prvi put prije 43 godine. Koliko su se stvari promijenile u tom razdoblju?

Kada sam prvi put došao, ne samo ja nego većina ljudi sa Zapada mislila je da je došla u neku Shangri-La.

Bio je to nevjerojatan sklad ljudi, kulture, običaja, gostoljubivosti i, naravno, lijepe prirode. Većina Nepalaca, osim u Katmanduu, živjela je u prirodi.

To je trajalo dosta dugo, gotovo do sredine devedesetih. Onda je počeo masovni turizam, komercijalizam i puno toga otišlo je nagore, iako su neke stvari išle i na bolje. Danas prema Everestu na treking godišnje ide i stotinjak tisuća ljudi.

Nije više lijepo kao što je bilo?

Nije više kao prije, a sada je i skupo. Ići na običan treking danas je skuplje nego ljetovati u Dubrovniku.

Koliko dnevno treba izdvojiti?

Dnevno potrošite oko 100 dolara.