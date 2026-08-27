Ministarstvo potvrdilo: Među žrtvama u Nepalu nema hrvatskih državljana

Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova u četvrtak, dodajući da s nadležnim veleposlanstvom u New Delhiju prati situaciju te je u kontaktu s relevantnim tijelima.

Gotovo 1500 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta, priopćile su vlasti u četvrtak, nakon odrona stijena i blata u himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave u gradovima i dolinama.

"Napominjemo kako, prema raspoloživim podacima, nema hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Nepalu niti onih koji su prijavili privremeni odlazak u Nepal. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana", priopćio je MVEP u četvrtak.

Institucije prate situaciju

Ministarstvo je dodalo da zajedno s nadležnim hrvatskim veleposlanstvom u indijskom New Delhiju prati situaciju i da je u kontaktu s nadležnim tijelima.

"U slučaju novih relevantnih informacija, javnost ćemo pravodobno obavijestiti", poručili su sa Zrinjevca.

MVEP je u odvojenoj objavi na društvenoj platformi X napisao da je Hrvatska ražalošćena tragičnim gubitkom života i štetom koju su prouzročile poplave u Nepalu i Kini.

"Izražavamo svoju iskrenu sućut obiteljima žrtava te njihovim bližnjima. Naše misli su sa svima pogođenima, a spasilačke ekipe neumorno rade na terenu. Hrvatska stoji u solidarnosti s vladama Nepala i Kine u ovom teškom razdoblju", rekli su iz ministarstva.

Spasioci u Nepalu koristili su helikoptere za potragu za preživjelima i dostavu hitne pomoći tisućama ljudi koji su odsječeni nakon što je katastrofa u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju, prepunu planinara i hodočasnika, koja povezuje Lhasu u Tibetu s nepalskom prijestolnicom Katmanduom.

Policija je objavila da očekuje da će broj poginulih premašiti 165.