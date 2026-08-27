Broj mrtvih nakon apokalipse drastično skočio, bliži se novi užas? 'Može se urušiti bilo kad'

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu porastao je na 270, potvrdila je nepalska policija u najnovijem izvješću, a prenio BBC. U objavi na društvenim mrežama, policija navodi da je pronađeno 270 tijela u područjima pogođenim poplavama.

Spasioci traže preživjele nakon katastrofalne poplave na granici Nepala i Tibeta, koja je uništila brojne domove, poplavila ceste i rušila mostove. Procjenjuje se da je više od 1300 ljudi nestalo, među njima i najmanje 700 stranaca koji su bili u posjeti toj planinskoj regiji.

Broj nestalih u Nepalu porastao je na 826, dok se najmanje 558 osoba vodi kao nestalo na kineskoj strani.

Poznat uzrok katastrofe

Američki geološki zavod objavio je da je poplavu uzrokovao odron ledenjaka, čije su krhotine uzrokovale bujične poplave u okrugu Rasuwa u Nepalu. Znanstvenici vjeruju da se ogroman komad leda srušio u dolinu ispod i sa sobom pokupio sediment koji je već bio natopljen vodom tijekom sezone monsuna.

Nepalska vojska objavila je da je do danas spasila više od 350 ljudi na području pogođenom poplavama. Glasnogovornik vojske rekao je da je među spašenima 50 stranih državljana, uključujući 30 Indijaca, osam Kineza, osam Korejaca, dva Amerikanca i dva Talijana.

Kineske hitne službe stigle su u središte katastrofe uz granicu Kine i Nepala, gdje spasilački timovi imaju problema jer su blato i krhotine blokirale ceste. U Nepalu se spasilački helikopteri muče da slijetanjem u pogođena područja ubog visokih voda.

Kina je upozorila na potencijalnu sekundarnu katastrofu, budući da je još kiše najavljeno za okrug Gyirong ovog tjedna. Teško pogođeno područje u Kini i dalje se suočava s rizikom od klizišta, blatnih odrona i bujičnih poplava. Najavljena su tri uzastopna dana kiše te postoji strah od urušavanja zemlje koja stvara nestabilne brane, izvijestili su državni mediji.

Strah od novih odrona

Najnovija snimka drona koju je emitirala državna televizija CCTV prikazuje jezero koje se formiralo u udubini koju je formiralo ranije klizište. Čini se kako se to novoizgrađeno jezero u blizini luke Gyirong, ali na nepalskoj strani granice, sve više širi, izvijestio je CCTV.

Vjeruje se da je u jezeru trenutačno 2 milijuna kubičnih metara vode, koja se već počela prelijevati. Strahuje se da će u se u iduća tri dana u jezero sliti još 3 milijuna kubičnih metara vode, čime raste opasnost od novih bujica, piše CNN.

"Planinski obronci oko nas mogli bi se urušiti u bilo kojem trenutku jer cesta ide uz strme litice i postoji rizik od novog klizišta", rekao je Chen Xi iz lokalnog zapovjedništva kineske vojske.

Ravnatelj Centra za proučavanje katastrofa na Sveučilištu Tribhuvan u Nepalu Basanta Raj Adhikari izjavio je za BBC da postoji rizik od "drugog i trećeg vala" odrona danas ili sutra. "Još uvijek to ne znamo. Nema puno oborina, ali bi se moglo dogoditi klizište", napomenuo je.