Voyo slavi treći rođendan – i tek smo počeli!

Tri godine donijele su nam više od 10 tisuća sati sadržaja, VOYO Originale, velika ulaganja u domaću produkciju, sport, prijenose uživo i sadržaj koji svakog mjeseca bira sve veći broj korisnika.

Od pokretanja 2023. godine Voyo je izrastao u vodeću domaću platformu u regiji i drugu najveću streaming platformu na hrvatskom tržištu. Iza tih rezultata stoje sjajni projekti, hrabri iskoraci i, prije svega, ljudi koji svakodnevno rade na tome da Voyo bude mjesto najboljeg domaćeg i regionalnog sadržaja.

A najbolje tek dolazi! Pred nama su veliki projekti poput Love Island Adria, kao i Asia Express i Specijalisti Zagreb, koji će korisnicima VOYO platforme donijeti još više ekskluzivnog i atraktivnog sadržaja.

Budi i ti dio naše priče, a vama koji to jeste, hvala Vam. Vaš VOYO.