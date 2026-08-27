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tri godine s vama /

Voyo slavi treći rođendan – i tek smo počeli!

Voyo slavi treći rođendan – i tek smo počeli!
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Foto: voyo

Voyo danas slavi svoj treći rođendan u Hrvatskoj!

27.8.2026.
14:11
Hot.hr
voyo
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Tri godine donijele su nam više od 10 tisuća sati sadržaja, VOYO Originale, velika ulaganja u domaću produkciju, sport, prijenose uživo i sadržaj koji svakog mjeseca bira sve veći broj korisnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Od pokretanja 2023. godine Voyo je izrastao u vodeću domaću platformu u regiji i drugu najveću streaming platformu na hrvatskom tržištu. Iza tih rezultata stoje sjajni projekti, hrabri iskoraci i, prije svega, ljudi koji svakodnevno rade na tome da Voyo bude mjesto najboljeg domaćeg i regionalnog sadržaja.

A najbolje tek dolazi! Pred nama su veliki projekti poput Love Island Adria, kao i Asia Express i Specijalisti Zagreb, koji će korisnicima VOYO platforme donijeti još više ekskluzivnog i atraktivnog sadržaja.

Budi i ti dio naše priče, a vama koji to jeste, hvala Vam. Vaš VOYO.

VoyoRođendanHvalaFilmoviSerijeEmisijeLove Island AdriaAsia ExpressSpecijalisti Zagreb
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