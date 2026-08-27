Više od 10 tisuća sati sadržaja, širenje Voyo Original ponude i projekt koji spaja regiju

Uz brojne zabilježene uspjehe, bruse se posljednji detalji oko kapitalnog projekta ove godine - na platformu stiže Love Island Adria. Platforma Voyo zabilježila je strelovit uspon u svega tri godine i ima velikih razloga za slavlje.

Tri godine u kojima smo od ideje došli do navike - poentira Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria sumirajući tri godine platforme Voyo. "Voyo je vodeća domaća platforma u regiji i druga najveća streaming usluga na hrvatskom tržištu. U Sloveniji je, pak, Voyo vodeći streaming servis", ističe Lončarić.

Foto: RTL/Voyo

Od pokretanja 2023. godine platforma Voyo je u protekle tri godine ponudila nekoliko licenciranih naslova, više od 10 tisuća sati sadržaja, Voyo Original ponudu i ulaganja u domaću produkciju. Platforma napreduje i tehnološki, a uspjeh Voyo bilježi i u širenju diljem regije - uz Hrvatsku i Sloveniju, Voyo je dostupan i na tržištima Srbije i Bosne i Hercegovine. "Ljudi su Voyo prihvatili kao svoju platformu, onu koja stvarno govori njihovim jezikom. Prije tri godine bili smo novi servis kojem su korisnici davali priliku, a danas smo dio večeri u kućanstvu. To je najveći skok koji se dogodio", ističe Lončarić.

Foto: RTL/Voyo

Pretplata na streaming servis je i odluka - ona koju cijelo kućanstvo donosi svakog mjeseca. Zbog toga, ekipa iza platforme Voyo strateški i sustavno radi na raznolikosti ponude - dramskim serijama, reality sadržaju, dječjem sadržaju i bogatim sportskim prijenosima. Voyo Original temelj je platforme, a u njega se ubrajaju veliki projekti poput serije 'IQ 160' i nadolazećeg showa 'Love Island Adria'. Usto, tu su i sportski i prijenosi uživo - poput 'FNC' priredbe i prijenosa Formule 1 te velike regionalne produkcije poput 'Senki nad Balkanom', 'Južnog vetra', 'Tajkuna' i 'Tome'. "Sav regionalni sadržaj koji nešto vrijedi danas na Voyu", priča glavni direktor digitalnog poslovanje CME Adria. Potvrđuju to i rezultati Voyo platforme. Dosad najgledaniji projekt bila je peta sezona 'Gospodina Savršenog', a u stopu ga slijedi 'Dosje Jarak' - autorski projekt Andrije Jarka i Darija Todorovića. Voyo Original seriju 'IQ 160' pratilo je u prvoj epizodi više od 30 tisuća ljudi, a veliki razlog za ponos ima Voyo i kada su u pitanju sportski događaji - ekskluzivno prenošenje svih FNC priredi, DONUT utrke, prijenos portugalske lige. Iza platforme Voyo uspješne su tri godine, a pred njom najveći projekt dosad. 'Love Island Adria' apsolutni je 'kapitalac', najveći originalni projekt u 2026. godini, prvi Voyo original s natjecateljima iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koje će putem platforme pratiti cijela regija. Uz 'Love Island Adria' stiže i aplikacija putem koje će korisnici izravno utjecati na događaje u vili. Usto, pred korisnicima su i veliki RTL-ovi projekti - 'Asia Express' i 'Specijalisti Zagreb', koje će korisnici moći pratiti prije prikazivanja na televiziji i bez reklama.

Foto: RTL/Voyo

Obilje prigodnog sadržaja platforma Voyo nudi i za najmlađe pa Voyo Kids profil ponosno nosi i oznaku 'Odabrale mame'. S nikad više ekskluzivnog sadržaja - Voyo slavi svoje velike tri godine, a tim povodom i nagrađuje!

Prvih stotinu korisnika koji ugovore Voyo godišnju pretplatu čeka i prigodni paket s Voyo poklonima!