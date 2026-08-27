Dinamo reagirao nakon ispadanja: Vatreni stiže na Maksimir, uvjeti su se potpuno promijenili

Nakon što je Dinamo porazom od Vikinga ostao bez plasmana u Ligu prvaka, na Maksimiru su ubrzali rješavanje pitanja vratara. Ono o čemu se posljednjih tjedana samo razgovaralo sada je ponovno vrlo blizu realizacije, Dominik Kotarski nalazi se pred dolaskom u zagrebački klub.

Prema informacijama Sportskih novosti, hrvatski reprezentativac trebao bi uskoro stići na Maksimir. Komunikacija između Dinama i Kopenhagena ponovno je uspostavljena, a obje strane približile su se dogovoru.

Kotarski bi u Dinamo stigao na jednogodišnju plaćenu posudbu uz mogućnost otkupa ugovora. Važno je naglasiti da se ne radi o obveznom otkupu, što je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih se posao ranije nije mogao zaključiti.

Ako ne dođe do neočekivanog preokreta, Modri bi tako trebali dobiti novo rješenje među vratnicama i dodatno zaoštriti konkurenciju Ivanu Nevistiću, Ivanu Filipoviću i Danijelu Zagorcu.

Kopenhagen je ranije za Kotarskog tražio 3,3 milijuna eura kroz obvezni otkup u slučaju Dinamova plasmana u Ligu prvaka. Na Maksimiru su se nadali da bi prihod od ulaska u elitno natjecanje mogao olakšati realizaciju takvog posla, ali poraz od Vikinga promijenio je financijsku situaciju.

Nakon što je Dinamo ostao bez Lige prvaka, od ranije postavljenog uvjeta više nema ništa. Umjesto obvezne kupnje, klubovi sada razgovaraju o modelu koji su Modri od početka preferirali, jednogodišnjoj posudbi nakon koje bi Dinamo sam odlučio želi li trajno otkupiti hrvatskog vratara.

Kotarski bi tako trebao postati prvo pojačanje nakon bolnog ispadanja od Vikinga. Njegov dolazak pokazao bi i kako u Maksimiru ipak žele dodatnu kvalitetu na vratarskoj poziciji, unatoč tome što je trener Mario Kovačević ranije javno iskazivao povjerenje postojećim čuvarima mreže.

Posao još nije službeno zaključen, ali prema posljednjim informacijama sve ide prema tome da drugi vratar hrvatske reprezentacije uskoro stigne u Zagreb i ponovno odjene Dinamov dres.