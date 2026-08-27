Marijana Batinić ne krije oduševljenje novim RTL-ovim showom: 'Ne mogu dočekati ovo osvježenje'

Među brojnim gledateljima koji s velikim zanimanjem čekaju početak showa 'Asia Expressa' je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić (45). Na društvenim mrežama nije skrivala koliko joj se novi projekt sviđa.

„Ne mogu dočekati ovo osvježenje od projekta“, poručila je Marijana u Instagram priči, čime je jasno dala do znanja da se raduje formatu koji donosi potpuno novu vrstu televizijske avanture.

Foto: RTL

Iskusnoj RTL-ovoj voditeljici veliki televizijski projekti nisu nepoznanica. Tijekom karijere vodila je neke od najgledanijih emisija ove televizije, među kojima su 'Ljubav je na selu', 'Život na vagi' i kulinarski show 'Igra chefova'.

Avantura kroz Aziju s tek jednim eurom dnevno

'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi nesvakidašnje putovanje u kojem će se devet parova upustiti u utrku kroz tri azijske zemlje, prelazeći pritom nekoliko tisuća kilometara. Njihov je budžet pritom nevjerojatno ograničen – na raspolaganju imaju samo jedan euro dnevno.

Foto: RTL

To znači da će natjecatelji morati zaboraviti na luksuz i sami se pobrinuti za prijevoz, smještaj i sve ostalo što im je potrebno za nastavak puta. Uz nepoznato okruženje i brojne nepredviđene situacije, čeka ih niz zadataka koji će iskušati njihovu snalažljivost, izdržljivost i sposobnost suradnje, ali i odnos s osobom s kojom su krenuli u ovu avanturu.

Kroz uzbudljivu utrku gledatelje će voditi Antonija Blaće i Ante Travizi, a 'Asia Express: Zmajeva ruta' ove jeseni stiže na RTL te platformu Voyo.