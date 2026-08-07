Ante Travizi u voditeljskom debiju muku muči s dijalektom, pratitelji stali na njegovu stranu

Splitski komičar Ante Travizi ovog se rujna nalazi u sasvim novoj i izazovnoj ulozi. U paru s iskusnom Antonijom Blaće (46) vodit će novi televizijski spektakl "Asia Express: Zmajeva ruta", a da rad pred kamerama nije nimalo jednostavan pokazao je video sa snimanja iz Azije koji je nasmijao brojne pratitelje.

U kratkom isječku gledatelji su dobili priliku vidjeti kako izgledaju prvi voditeljski koraci popularnog komičara dok uči televizijski pravopis i hvata se ukoštac sa strogo definiranim najavama. Prenijeti opušteni dalmatinski mentalitet u dinamičan televizijski format pokazalo se kao poseban izazov, što su iz produkcije saželi riječima: "Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!"

Video prikazuje komičnu situaciju u kojoj Travizi pokušava snimiti najavu, no produkcija ga nekoliko puta ispravlja zbog izraza koje koristi. Ante se kroz smijeh pravda kako on govori "krenili", a ne "krenuli", no cijela ga situacija toliko dekoncentrira da se na kraju potpuno zapetlja.

Iako je isječak mnoge nasmijao, u komentarima su brojni stali upravo na Antinu stranu. Mnogi su istaknuli kako je osvježavajuće čuti autentičan dalmatinski govor na televiziji. "Previše je purgerije na televiziji ionako, ne daj se! Fali bokun Dalmacije", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi poručili da je neobično što se engleske riječi poput "event" ili "happening" bez problema koriste u medijima, dok se domaći dijalekti često ispravljaju.

Podrška splitskom komičaru stizala je sa svih strana, a neki su mu kroz šalu poručili: "Ante, ti samo po naški! Ko ih šiša!". Čini se da je simpatična situacija iza kulisa, osim što je pokazala kako izgledaju prvi koraci u njegovu voditeljskom angažmanu, otvorila i raspravu o tome koliko bi regionalni govori trebali imati mjesta na malim ekranima.

Avanturistički show "Asia Express: Zmajeva ruta" u kojem devet parova preživljava s jednim eurom po danu stiže ovog rujna na RTL i streaming platformu Voyo.