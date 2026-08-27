Uefa tuži Infantina: U cijeli skandal uključena i šira obitelj Donalda Trumpa

Europska nogometna federacija (UEFA) pokreće kazneni postupak protiv predsjednika FIFA-e Giannija Infantina zbog skandala koji je podijelio svjetski nogomet. Podsjetimo, Infantino je pokušao prodati dio Svjetskog prvenstva privatnim ulagačima, a kako bi to ostvario, zemljama članicama nudio je financijske benefite.

Da se sprema kazneni postupak, otkrio je Sky News, koji navodi kako je UEFA od američkog suda zatražila da od FIFA-e i financijskih institucija uključenih u SAD-u pribavi dokumente povezane s tim planom. Riječ je o značajnom potezu UEFA-e u njezinu nastojanju da ode korak dalje od pokušaja smjene Infantina s čela FIFA-e zbog plana privatizacije dijela Svjetskog prvenstva.

U pravnom dokumentu koji je vidio Sky News stoji:

"UEFA i druge zainteresirane strane pripremaju pokretanje kaznenog postupka u Švicarskoj protiv Infantina i moguće drugih dužnosnika i savjetnika FIFA-e zbog kaznenog lošeg upravljanja prema članku 158. švicarskog Kaznenog zakona, kao i zbog drugih ili alternativnih kaznenih djela koja bi mogla proizaći iz utvrđenih činjenica, a koja se odnose na tajno strukturiranje, procjenu vrijednosti, financiranje i plasiranje transakcije koja je izravno i konkretno nanijela štetu ugledu FIFA-e, njezinu autoritetu u upravljanju i komercijalnim odnosima, na štetu FIFA-e, kao i njezinih 211 članica, uključujući 55 UEFA-inih nacionalnih saveza."

Zahtjev je UEFA podnijela Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka protiv banke JP Morgan te planiranog glavnog ulagača Thrive Capitala i njegova izvršnog direktora Joshue Kushnera. Kushner je brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika i Infantinova prijatelja Donalda Trumpa.

UEFA u pravnom dokumentu o projektu Svjetskog prvenstva navodi:

"To je bilo sredstvo kojim su Infantino i njegov uski krug pokušavali steći trajni udio u najvrjednijoj imovini FIFA-e i na druge načine ostvariti korist od nje, na štetu FIFA-e, njezinih članica i drugih sudionika nogometne obitelji."