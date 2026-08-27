Izvučeni parovi Lige prvaka: Bivši trener Hajduka ima priliku osvetiti Dinamo

U četvrtak je od 18 sati održavan ždrijeb ligaške faze Lige prvaka. U njemu nije bilo Dinama, koji je ukupnim rezultatom 5-3 izgubio od norveškog Vikinga koji je uspio izbjeći najteže protivnike.

Tako su Norvežani dobili Bayern, Atletico Madrid, Aston Villu, PSV, Napoli, Feyenoord, Sabah i Sttutgart i izbjegli puno teže ispite poput PSG-a, Galatasarayja ili Coma.

Sreće pak nije bio bivši trener Hajduka, Valdas Dambrauskas. On i njegov Sabah su za protivnike izvukli Barcelonu, Arsenal, Borussiju Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slaviju Prag i Viking.

Dodajemo kako su uoči ždrijeba klubovi su bili podijeljeni u četiri jakosna razreda na osnovu njihovog individualnog koeficijenta. Automatizirani softer izvlačio je po osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima.

Dvadeset devet momčadi kvalificiralo se izravno za ligašku fazu, a preostalih sedam mjesta osiguralo se kvalifikacijama.

Nositelji su bili Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, te Atletico Madrid. U drugoj jakosnoj skupini su bili Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis i PSV Eindhoven, u trećoj Feyenoord, Lille, Lyon, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Šahtar i Galatasaray, a u posljednjoj Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atena, LASK, Como, Lens, Viking i Sabah.

Prvih osam klubova izborit će plasman u osminu finala, klubovi koji će zauzeti od 9. do 24. mjesta igrat će u play-offu, a za ostale će europska sezona završiti.

Prvo kolo se igra od 8. do 10. rujna, a finale je 5. lipnja 2027. u Madridu na stadionu Metropolitano.

Standings provided by Sofascore

Tijek ždrijeba:

19:14 - Za kraj je ostao Slovan Bratislava koji će igrati protiv Intera, PSG-a, Real Betisa, Rome, Šahtara, Lillea, Stutgarta i LASK-a

19:13 - Pretposljednji klub je AEK čiji su protivnici: Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia, Galatasaray, Šahtar, LASK i Como

19:12. Sada je protivnike saznao i krvnik Dinama, norveški Viking. To su: Bayern, Atletico Madrid, Aston Villa, PSV, Napoli, Feyenoord, Sabah i Sttutgart.

19:11 - Austrijski LASK spojen je s Liverpoolom, Real Madridom, Portom, Sportingom, Fenerbahçeom, Bodo/Glimtom, Slovanom i AEK-om

19:10 - Como će igrati protiv PSG-a, Barcelone, Manchester Uniteda, Real Betisa, RB Leipziga, Feyenoorda, Lensa i AEK-a

19:09 - Nakon Sabaha izvučen je i Sttutgart. Njemci su spojeni s Atleticom, Interom, Club Bruggeom, PSV-om, Lilleom, Galatasarayjem, Vikingom i Slovanom.

19:08 - Sada i Sabah zna protiv koga igra: To je: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Mancheter United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag i Viking

19:07. Protivnike je saznala i Slavia. To su: Arsenal, Bayern, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens i Sabah

19:06 - Prvi izvučen klub iz četvrte podskupine je Lens koji će igrati s Manchester Cityjem, Liverpoolom, Sportingpm, Club Bruggeom, Bodo/Glimtom, RB Leipzigom, Comom i Slavijom Prag.

Ostali su još jedino protivnici iz četvrte podskupine

19:04 - Izvučen je i Lille koji igra protiv Bayerna, Arsenala, Real Betisa, Rome, Galatasaryja, Bodo/Glimta, Slovana i Stuttgart

19:03 - Sada je izvučen i Napoli. Oni igraju protiv Arsenala, Manchester Cityja, Club Bruggea, Porta, Bodo/Glimta, Villarreala, Vikinga i Sabaha.

19:02 - Protivnici Galatasarayja su: Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart i AEK

19:01 - Protivnici Feyenoorda su: Inter, Barcelona, Porto, Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como i Viking

19:00 - Sada je izvučen i Fenerbahçe koji igra protiv Liverpoola, Atletico Madrida, Rome, Aston Ville, Villarreala, Šahtara, Slavije i LASK-a.

18:59 - Novi izvučeni klub je RB Leipzig. Njegovi su protivnici: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Šahtar, Feyenoord, Lens i Como.

18;58. Protivnike je saznao i Bodo/Glimt. Oni igraju protiv: Atletico Madrida, Bayerna, Borussije Dortmund, Clube Bruggea, Lillea, Napolija, LASK-a i Lensa.

18:57 - Protivnici Villarreala su: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussija Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah i Slavija Prag.

18:56 - Šahtar je prvi iz treće podskupine. Osim s Realom, Interom, Sportingom i PSV-om, Ukrajinci će igrati još s Fenerbahçeom, RB Leipzigom, AEK-om i Slovanom iz Bratislave.

Uskoro kreće i treća podskupina

18:53 - Za kraj prvog pota tu je PSV koji će igrati protiv Atletico Madrida, Real Madrida, Club Bruggea, Porta, Šahtara, RB Leipziga, Sttugarta i Vikinga

18:52- Barcelona, Manchester United, City, Roma, Galatasaray, Šahtar, LASK I Lens protivnici su Sportinga.

18:52 - Protiv koga će igrati saznao je i Manchester United: Bayern, Atletico, Roma, Sporting, RB Leipzig, Villarreal, Sabah i Como

18:51 - Sada je izvučena i Roma. Njeni protivnici bit će Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahče, Slovan i AEK

18:49 - Arsenal, Bayern, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como i Slovan, protivnici su Real Betisa.

18:48 - Aston Villa je saznala da igra s PSG-om, Barcelonom, Club Bruggeom, Borussijom Dortmund, Fenerbahčeom, Galatasarayjem, Vikingom i Slavijom Prag

18:47. Protivnike je saznao i Porto. To su: Manchester City, Liverpool, Betis, PSV, Napoli, Feyenoord, Slavia Prag i Lask

18:46 - Niko Kovač i Borussija Dormund također su saznali svoje protivnike to su: Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo/Glimt, AEK i Sabah

18:45 - Prvi klub iz druge podskupine je Clubb Brugge koji će osim Liverpoola i Intera igrati s Aston Villom, PSV-om, Bodo/Glimtom, Napolijem, Lansom i Stuttgartom.

Nakon prve podskupine, ili pota, slijedi druga.

18:41 - Posljednji je ivučen Bayern koji igra s Arsenalom, Atleticom, Real Betisom, Manchester Unitedom, Bodo/Glimtom, Lilleom, Slaviom Prag i Vikingom.

18:40 - Sada je izvučen Arsenal. Oni će igrati protiv Real Madrida, Bayerna, Borussije, Real Betisa, Lillea, Napolija, Sabaha i Slavije Prag.

18:39 - Protivnike je saznao i Liverpool. Englezi će igrati protiv Atletica, Intera, Porta, Club Bruggea, Villarreala, Fenerbahçea, Lensa i LASK-a.

18:38 Branitelj naslova PSG saznao je svoje protivnike. To su: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasary, Villarreal, Slovan, Como

18:37 - Protivnike je dobio i Atletico. Rojoblancosi igraju protiv Bayerna, Liverpoola, Manchester Uniteda, PSV-a, Fenerbahçea, Bodo/Glimta, Vikinga i Sttutgarta.

18:35 - Barcelona će pak igrati protiv PSG-a, Manchester Cityja, Aston Ville, Sportinga, Feyenoorda, Galatasarayja, Coma i Sabaha.

18:34 - Sada je Henry izvukao Inter, a Villa ih je spojio s: Real Madridom, Liverpoolom, Club Bruggeom, Borussijom, Šahtarom, Feyenoordom, Stuttgartom i Slovanom iz Bratislave.

18:32 - Manchester City je izvukao: PSG, Barcelonu, Sporting, Napoli, RB Leipzig, AEK i Lens.

18:31- Prvi klub izvučen je Real Madrid koji je dobio sljedeće suparnike: Inter, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Šahtar, LASK i AEK.

18:30 - Nakon videa koji objašnjava ždrijeb, krenuti će izvlačenje. Najprije se izvlače klubovi iz prve podskupine.

18:23 - Giorgio Marchetti je na pozornici i ždrijeb može krenuti.

18:18 - Nakon govora Thierryja Henryja krenuti će ždrijeb Lige prvaka. Uz francuskog napadača kuglice će izvlačiti David Villa.

18:10 - Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin je odlučio kako će dobitni UEFA-ine predsjedničke nagrade za ovu godinu biti Thierry Henry.

18:08 - UEFA je prezentirala novu fair-play nagradu nazvanu UEFA Respect. Dobitnik inicijalne je kapetan PSG-a Marquinhos. Budući da stoper nije mogao doći na ceremoniju, u njegovo je ime nagradu preuzeo predsjednik prvaka Europe Naser El-Helaifi.

18:05 - Predsjednik UEFA-e Aleksandera Čeferina održao je uvodni govor nakon ceremonije otvaranja.

18:00 - Održana je ceremonija otvaranja

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026