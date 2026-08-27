Hrvatska reagirala na smrt Ratka Mladića: 'Nikada nije odgovarao za masakr u Škabrnji'

Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo je na vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji je u Haagu služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici te drugih ratnih zločina.

Mladić je pravomoćno osuđen pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, a preminuo je služeći kaznu u Haagu. Točan uzrok i okolnosti njegove smrti zasad nisu objavljeni.

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja ističu da njegov odlazak za Hrvatsku predstavlja kraj života jednog od ljudi najodgovornijih za ratne zločine počinjene tijekom velikosrpske agresije.

"Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine", poručili su iz Ministarstva.

Osuđen za genocid u Srebrenici

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, kao i za zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

U srpnju 1995. godine u Srebrenici i okolici ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Haški sud utvrdio je da je riječ o genocidu.

Mladić je tijekom rata bio zapovjednik Vojske Republike Srpske, a zajedno s političkim vodstvom bosanskih Srba odgovarao je za niz najtežih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.

Nikada nije odgovarao za ratne zločine u Hrvatskoj

Iz Ministarstva posebno ističu činjenicu da Mladić nikada nije odgovarao za zločine počinjene na području Hrvatske.

"Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde, koju i danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi", navodi Ministarstvo hrvatskih branitelja.

U masakru u Škabrnji 18. studenoga 1991. godine ubijeno je 48 civila i 15 pripadnika hrvatskih snaga, dok je još 14 civila i vojnika ubijeno tijekom sljedećih dana.

Mladić je u vrijeme početka rata u Hrvatskoj bio zapovjednik 9. kninskog korpusa JNA, a kasnije je preuzeo zapovjedništvo nad Vojskom Republike Srpske.

Ministarstvo hrvatskih branitelja poručuje da Mladićeva smrt ne briše odgovornost za zločine koje je počinio niti bol obitelji žrtava.

"Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila", poručili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.