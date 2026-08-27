Danijela Martinović pokazala novu frizuru, obožavatelji poručuju: 'Izgledaš kao da imaš 25'

Popularna pjevačica Danijela Martinović (55) odlučila se za ljetno osvježenje i svojim pratiteljima na Instagramu predstavila novu, odvažnu frizuru. Uz seriju fotografija na kojima pozira sa svježe ošišanom kosom, kratko je poručila: "Malo promjene uvijek dobro dođe." Njezina objava odmah je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, ističući kako pjevačica izgleda mlađe no ikad.

Obožavatelji oduševljeni promjenom

Danijela se pohvalila elegantnim, kratkim bobom platinasto plave boje koji joj, sudeći prema komentarima, savršeno pristaje. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave njezin novi izgled.

"Dobar Vam dan, Danijela, Vi ste svakim danom sve ljepši i ljepši... Izgledate kao da imate 25 godina", jedan je od komentara koji najbolje sažima opće oduševljenje. Mnogi su se složili s tom konstatacijom, pišući poruke poput: "S godinama sve ljepša i ljepša" i "Uvijek slatka, mila i draga". Jedna pratiteljica istaknula je kako pjevačica zrači posebnom energijom: "Ti si iskrene duše i njeguješ dječji duh... Uvijek ćeš izgledati mlađe... Bravo". Bilo je i onih koji su primijetili sličnost s njezinom kolegicom Jelenom Rozgom (48), koja je također karijeru započela u grupi Magazin.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osmijeh kao univerzalni jezik

Osim što je pokazala novi imidž, Martinović je podijelila i fotografiju s inspirativnom porukom ispisanom na slici: "Smijem se na svim jezicima. Ja sam poliglot." Ova promjena dolazi usred aktivnog ljeta za pjevačicu, koja ima ispunjen raspored koncerata diljem obale. Podsjetimo, Danijela Martinović jedna je od najuspješnijih hrvatskih pop pjevačica, čija karijera traje već više od tri desetljeća. Nakon što se proslavila kao pjevačica grupe Magazin, ostvarila je zavidnu solo karijeru, a Hrvatsku je predstavljala i na Eurosongu. Mnogi i danas pamte njezin nastup iz 1998. godine s pjesmom "Neka mi ne svane", s kojom je osvojila visoko peto mjesto.