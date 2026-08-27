Umro je Peter Cullen: Svoj glas posudio je Optimusu Primeu i stotinama drugih likova

Svijet animacije i filma zavijen je u tugu. Peter Cullen, legendarni kanadski glumac čiji je dubok i zapovjedan glas oživio Optimusa Primea, herojskog vođu Autobota, preminuo je u 85. godini života. Njegov agent potvrdio je da je Cullen umro mirno u srijedu, u svojem domu u Los Angelesu, okružen članovima obitelji. Uzrok smrti nije objavljen. Odlazak je to umjetnika čiji je glas obilježio djetinjstva diljem svijeta, ne samo kao robota-heroja, već i kao omiljenog melankoličnog magarca Sivka u crtanim filmovima o Winnieju Poohu.

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Glas heroja rođen iz bratske ljubavi

Iako je posudio glas stotinama likova, uloga Optimusa Primea postala je njegov zaštitni znak. No, taj prepoznatljivi, autoritativni, ali istovremeno suosjećajni ton nije bio plod puke glumačke tehnike, već duboko osobne inspiracije. Kada se pripremao za audiciju za originalnu seriju "Transformeri" osamdesetih godina, Cullen je potražio savjet od svog starijeg brata Larryja, odlikovanog veterana marinaca koji je služio u Vijetnamu. Larry mu je rekao: "Peter, ako ćeš biti heroj, budi pravi heroj. Nemoj biti jedan od onih holivudskih vikača. Budi dovoljno snažan da budeš nježan." Te su riječi postale vodilja. Cullen je stvorio glas koji je odražavao snagu, hrabrost i integritet njegova brata, dajući Optimusu Primeu dostojanstvo i mudrost koji su ga učinili više od običnog lika iz crtića. Upravo je ta rečenica, "budi dovoljno snažan da budeš nježan", uključena u izjavu njegove obitelji povodom smrti, kao podsjetnik na nasljeđe koje je ostavio.

Od Vođe Autobota do melankoličnog magarca

Cullenova karijera bila je dokaz nevjerojatne vokalne svestranosti. Sposobnost da se s lakoćom prebacuje između zapovjednog tona Optimusa Primea i potištenog, tihog mrmljanja magarca Sivka (Eeyore) iz "Winnieja Pooha" svjedočila je o njegovom iznimnom talentu. Upravo je Sivko, kako je sam priznao u jednom intervjuu, bio njegova druga najdraža uloga. "Uživao sam raditi Sivka jer je jednostavno bio šarmantan", rekao je Cullen. Opisao je neizmjernu radost koju bi osjetio kada bi prišao djeci i svojim karakterističnim glasom rekao: "Zdravo. Hvala što si me primijetio." Vidjeti njihova lica kako se ozare za njega je, kako je rekao, bila jedna od najvećih radosti. Njegov talent nije stao na tome. Bio je i glas iza Montereya Jacka u popularnoj seriji "Chip 'n Dale: Akcija spašavanja", zlokobnog automobila KARR-a u "Knight Rideru", a pružio je i nezaboravne vokalne efekte za jedno od najpoznatijih filmskih čudovišta, Predatora, u kultnom filmu iz 1987. godine.

Od farme do nagrade za životno djelo

Rođen u Montrealu, Cullen je svoj talent za glasove otkrio još kao dječak na farmi. U jednom intervjuu s nostalgijom se prisjetio kako je, s otprilike osam godina, shvatio da može privući pažnju čitave staje krava glasnim zvukom. "Bio sam kralj krava", ispričao je. Taj dar za imitaciju kasnije ga je odveo u svijet komedije, a proboj u Hollywoodu ostvario je kao najavljivač u showu "The Sonny & Cher Comedy Hour".

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Kroz desetljećima dugu karijeru, koja broji više od dvjesto uloga, uvijek je zadržao ljubav prema poslu, a svoj savjet mladima sažeo je u jednostavnu filozofiju: "Ako radite ono što volite, nikada u životu nećete raditi ni dana." Njegov ogroman doprinos svijetu zabave formalno je prepoznat 2023. godine kada mu je Nacionalna akademija televizijskih umjetnosti i znanosti uručila Nagradu za životno djelo, na što se on, u svom stilu, našalio upitavši jesu li odabrali "pravog Cullena".