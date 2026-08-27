Više od 380 mrtvih, 1500 nestalih, a najgore možda nije prošlo: Prijeti vodeni val

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NOVA OPASNOST /

Raste broj žrtava i nestalih nakon katastrofe u Nepalu. Spasioci tragaju za preživjelima nakon što su masivne bujice na granici Nepala i Tibeta uništile kuće, potopile ceste i odnijele mostove. Uzrok katastrofe sada je poznat, no stanovnicima prijeti nova opasnost.

U Nepalu je potvrđeno više od 380 smrtnih slučajeva, a na tibetanskoj strani još tri. Gotovo 1500 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, među njima više od 800 stranih državljana.

U akciju potrage uključeno je više od devet tisuća pripadnika policije i vojske, dok helikopteri dostavljaju pomoć odsječenim područjima.

Opasnost nije prošla

Američki geološki zavod navodi da je katastrofu pokrenuo dio ledenjaka koji se odlomio i srušio u dolinu, a udar je bio toliko snažan da je zabilježen kao potres magnitude 5,2. Opasnost još nije prošla jer bi jezero nastalo nakon bujica moglo probiti nasipe i ponovno pokrenuti vodeni val.

Više pogledajte u prilogu.