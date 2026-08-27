Ovako je krenula katastrofa u Nepalu: Milijuni tona leda, vode i stijena sjurili se niz planinu

SIMULACIJA HORORA /

Ova simulacija prikazuje kako se dogodila katastrofa u Nepalu. Sve je krenulo na planinskom masivu na vrhu urušavanjem goleme mase leda i stijena s ledenjaka na granici Nepala i Kine. Seizmički uređaji taj su događaj zabilježili kao potres magnitude poput onog zagrebačkog, iako ga zapravo nije bilo. Crveni val prikazuje trenutak kada se lavina stijena i leda spojila s riječnim koritima te se nakratko stvorio prirodni bazen od nekoliko milijuna tona vode, mulja i stijena. Tada kreće nastavak katastrofe. Ta smjesa sjurila se niz padine brzinom većom od 50 kilometara na sat, probivši prirodne brane i uništavajući sve pred sobom.

Nažalost, posljedice su katastrofalne. Val visok 30 metara u samo nekoliko minuta sravnio je čitava sela, razorio na desetke ključnih mostova. Već sada se ocjenjuje kao jedna od najtežih prirodnih nesreća u ovoj regiji. Utrka s vremenom u spašavanju preživjelih, ali i s daljnjim odronima tek slijedi.