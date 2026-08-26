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MOOOLIM!? /

Gdje je Dabro, ex ministar koji voli pucati? Eno ga u studiju, snima album domoljubnih pjesama

Ako ste se pitali gdje je Josip Dabro, ex ministar koji katkad voli zapucati iz kalašnjikova po kukuruzu, čovjek je u studiju u Lipovcu, snima album domoljubnih pjesama. Mooolim!?

"Tjeraju me do tamnice puste" govori o sudbini Hrvata 1945. i jedna je od pjesama koja će se naći na njegovom albumu domoljubnih pjesama. Najavio ga je još u veljači, nakon što je veličao Antu Pavelića i razgaljeno pjevao "U Madridu grobnica od zlata", zbog čega je dobio 700 eura kazne.

"Punom parom radimo na albumu, a večeri provodimo u studiju", napisao je na Facebooku. 

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26.8.2026.
23:03
RTL Direkt
MolimJosip Dabro
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