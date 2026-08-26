Stručnjak za Direkt: 'Nitko živ ne može biti siguran da nešto kancerogeno nije već u vodama'

'NE TRAŽE SVE KEMIKALIJE' /

Što će biti sa smećem u Lici o kojem već tjednima priča cijela Hrvatska? Tko će ga prihvatiti, tko će ga spaliti i po kojoj cijeni? I zašto se u zadnjih 10 godina za nevjerojatnih 30 puta povećao uvoz legalnog ali opasnog otpada u Hrvatsku.

Trpaj, pa zatrpaj, trpaj, pa zatrpaj, to je geneza ekocida. Naš grafički odjel kreirao je vrlo jasan prikaz Gospićke katastrofe: 33 tisuće tona pod zemljom - 4500 iznad.

O čemu se ustvari radi? Osječki ekotoksikolog za RTL Direkt kaže kako nije da ne vjeruje službenim podacima, no smatra da službena mjerenja ne obuhvaćaju sve.

"Sada imamo upravo tu situaciju, mi imamo opasan otpad i nitko živ ne zna što se sve u tom otpadu nalazi i nitko živ ne može biti siguran da je nešto što je kancerogeno i štetno nije već došlo u podzemne vode. Problem je da je s tim otpadom doneseno preko tisuću različitih kemikalija, a zavodi za javno zdravstvo ne traže te kemikalije nego samo one koji se uobičajeno donesu prema nekim direktivama", kazao je za Direkt ekotoksikolog sa Sveučilišta u Osijeku, Branimir K. Hackenberger.

Smatra da su se stvorile dvije glasne krajnosti.

"Jedna krajnost je dizanje panike, jedna krajnost je reći da je sve u lici otrovno i ne smije se ništa tamo jesti, ali to je jednako netočno kao reći da je voda u Lici zdrava", dodaje stručnjak. Više doznajte u prilogu.