Donosimo snimke krađa, sve je izmaklo kontroli: 'Oni znaju do kojeg iznosa smiju ići bez kazne'

Sjećate se, nekoć su u trgovinama posebnu zaštitu imali skupi artikli, viski ili boca vina, parfemi ili elektronika. A danas su alarmi na paštetama, konzervama tune, začinima, baterijama pa čak i pakiranjima kave. Da je krađa po trgovinama sve više, pokazuju podaci MUP-a. A ista je situacija i drugdje u svijetu: u Americi posebno štite paste za zube, u Australiji stavljaju GPS lokatore na meso.

Umjesto u košaricu, paket od šest staklenki kave u svoju torbu. Takve su krađe gotovo svakodnevna pojava u trgovini na Črnomercu koju smo danas posjetili. I to, kako primjećuju prodavači, s novim proizvodima u fokusu.

"Više idu prehrambeni proizvodi. Znači, nije da oni traže neka žestoka pića i to, nego salame, sirevi, kobasice, u većoj količini, netko za preprodaju, a netko čisto za svoju potrebu", kaže voditeljica trgovine Jasminka Mesić Vlasica.

Protiv kradljivaca ne mogu ništa

Iako posvuda u trgovinama imaju upozorenja da će zbog krađe zvati policiju, krađe se rade organizirano, do te mjere da ih je lanac uračunao u marže i maloprodajne cijene.

"Veliki lanci si mogu priuštiti velike zaštite, da u svakom smjeni imate po dvoje, troje ljudi koji samo gledaju video nadzor, koji su stalno po trgovini, koji imaju dozvole da vam pregledaju stvari i apsolutno sve slično. Kako će si to jedna kvartovska trgovina, jedan mali trgovački lanac omogućiti", pita se Vlatka Vlašić, voditeljica prodaje u trgovačkom lancu.

Čak i ako nekoga ulove u krađi, ruke su im vezane, jer svaka krađa do 133 eura, nekadašnjih 1000 kuna, zakonski je i dalje prekršaj, pa trgovcima ostaje samo privatna tužba.

"Pet eura je pet eura. I sve dok postoji određeni iznos, oni kradu do tog određenog iznosa, jer znaju da im se u protivnom ništa ne može", ističe Vlašić.

Ne čudi zato i da je broj prijavljenih krađa u trgovinama godinama u uzlaznom trendu. 2022. bilo ih je 1.844, od tada svake godine preko dvije tisuće, lani i preko dvije i pol tisuće. A ove godine samo u prvih sedam mjeseci, više od 1500, što je 7,5 posto više nego u istom periodu lani. U trgovinama je zato, kako smo se sami uvjerili, sve više zaštita na proizvodima, alarm je na pašteti, tuni, kavi, pasti za zube, britvicama.

HUP traži veće kazne za lopove

I predstavnici malih trgovaca u HUP-u primjećuju da su to stvari koje se lako preprodaju, i za takve lopove žele strože kazne. "Da se postrože mjere za te koji to ponavljaju. Da sudstvo bude i prekršajno i kazneno efikasnije kad se to rješava, i da se stvarno izriču neke ozbiljnije mjere ljudima koji to ponavljaju", kaže Mirko Budimir, dopredsjednik HUP - Udruge trgovine.

I zaštitari primjećuju da među lopovima ima različitih skupina, od kleptomana, preko preprodavača, do onih koji kradu jer nemaju. "Ja sam žena, više-manje nekim razgovorom uspijem rješavati takve situacije. Znači, doista moramo i psihološki razmišljati kako ćemo pristupiti kojoj skupini lopova", kaže Martina Modrić, zaštitarka u trgovačkom centru.

Od umirovljenika do srednjoškolaca, kradu svi, govore zaštitarska iskustva, uz činjenicu da lopovi ne mare puno kome sve čine štetu.

"Sve što se ukrade, nažalost netko drugi plati. Tako da, ako ukradete u nekim velikim kućama, da sad ne imenujem koje, da u većem dijelu oštetite i trgovkinje i trgovce koji tamo rade", kaže Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara.

Lopovi se vraćaju

Jer u trgovini s početka priče, zbog krađa se u prosjeku dolazi do sedam tisuća eura mjesečnog manjka u blagajni. A lopovi se vraćaju.

"Dođu danas, ne uspiju, dođu opet sutra, ne uspiju, dođu treći dan. Probaju u jednoj trgovini, nakon toga idu u drugu trgovinu. Bez problema, bez pardona", zaključuje Vlatka Vlašić.

I nije to samo hrvatski problem - podaci kažu da su zbog krađa u dućanima njemački trgovci samo lani imali tri milijarde eura gubitaka, i tamo je zaštita na kavi već davno uvedena. A kakva nam je ekonomska situacija, prije će biti sve više zaštićenih proizvoda, nego što će u trgovinama pasti broj krađa.