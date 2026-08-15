Otkrili detalje filmske pljačke u Zagrebu: Zaštitari pucali, oni pobjegli na skuteru
Tijekom razbojništva zaštitar je iz službenog pištolja ispalio nekoliko hitaca prema počiniteljima, izvijestila je zagrebačka policija
Zagrebčka policija objavila je nove detalje pljačke koja se dogodila u petak oko oko 12.30 sati u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu.
Dvojica maskiranih razbojnika opljačkala su u petak dvojicu zaštitara, nakon čega su pobjegla na skuteru. Tijekom razbojništva zaštitar je iz službenog pištolja ispalio nekoliko hitaca prema počiniteljima, izvijestila je zagrebačka policija.
Razbojništvo se dogodilo u petak, 14. kolovoza, oko 12.20 sati u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca.
Prema informacijama policije, dvojica zasad nepoznatih maskiranih počinitelja na skuteru, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila su razbojništvo nad dvojicom zaštitara.
Pobjegli s koferom za prijevoz novca
Razbojnici su zaštitarima oteli kofer za prijevoz novca. Jedan od zaštitara potom je iz službenog pištolja ispalio nekoliko hitaca u njihovu smjeru, no napadači su uspjeli pobjeći.
U incidentu nitko nije ozlijeđen.
Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.
Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti razbojništva te pronašli počinitelji.
Kako je neslužbeno doznala reporterka RTL-a Danas Mia Franceković, pucnjava se dogodila u garaži šoping centra. Trenutačno je očevid u tijeku.