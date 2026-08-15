Otkrili detalje filmske pljačke u Zagrebu: Zaštitari pucali, oni pobjegli na skuteru

Zagrebčka policija objavila je nove detalje pljačke koja se dogodila u petak oko oko 12.30 sati u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu.

Dvojica maskiranih razbojnika opljačkala su u petak dvojicu zaštitara, nakon čega su pobjegla na skuteru. Tijekom razbojništva zaštitar je iz službenog pištolja ispalio nekoliko hitaca prema počiniteljima, izvijestila je zagrebačka policija.

Razbojništvo se dogodilo u petak, 14. kolovoza, oko 12.20 sati u trgovačkom centru na Aveniji Većeslava Holjevca.

Prema informacijama policije, dvojica zasad nepoznatih maskiranih počinitelja na skuteru, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila su razbojništvo nad dvojicom zaštitara.

Pobjegli s koferom za prijevoz novca

Razbojnici su zaštitarima oteli kofer za prijevoz novca. Jedan od zaštitara potom je iz službenog pištolja ispalio nekoliko hitaca u njihovu smjeru, no napadači su uspjeli pobjeći.

U incidentu nitko nije ozlijeđen.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Slijedi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti razbojništva te pronašli počinitelji.

Kako je neslužbeno doznala reporterka RTL-a Danas Mia Franceković, pucnjava se dogodila u garaži šoping centra. Trenutačno je očevid u tijeku.