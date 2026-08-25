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Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu

Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu
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Foto: net.hr

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta

25.8.2026.
20:28
Franka Kopilaš
net.hr
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U utorak oko 17.40 sati dogodila se prometna nesreća kod nadvožnjaka na križanju Selske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu, potvrdili su za Net.hr iz Policijske uprave zagrebačke.

Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu
Foto: net.hr

Kako su nam potvrdili iz policije, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila.

Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu
Foto: net.hr
 
Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu
Foto: net.hr

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.

Prometna NesrećaZagrebSelska Cesta
komentara
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