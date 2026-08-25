Sudar dva automobila na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu

U utorak oko 17.40 sati dogodila se prometna nesreća kod nadvožnjaka na križanju Selske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu, potvrdili su za Net.hr iz Policijske uprave zagrebačke.

Foto: net.hr

Kako su nam potvrdili iz policije, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila.

Foto: net.hr

Foto: net.hr

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen te je nastala samo materijalna šteta.