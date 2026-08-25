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U Varaždinu održan posljednji ispraćaj za Filipa Mihalića

U Varaždinu održan posljednji ispraćaj za Filipa Mihalića
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mihalić je iznenada preminuo 19. srpnja ove godine u Dominikanskoj Republici

25.8.2026.
21:19
danas.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Iako je posljednji ispraćaj Filipa Mihalića (27) bio najavljen za petak, ipak je održan u utorak bez prisustva javnosti, javljaju Varaždinske vijesti.

Mihalić je iznenada preminuo u Dominikanskoj Republici. Tri dana nakon smrti, njegovi roditelji Anđelko i Sanja doputovali su iz Frankfurta kako bi preuzeli tijelo.

Podsjetimo, prema informacijama koje je obitelj dobila, Mihalić je tijekom izlaska zadobio ozljedu zbog koje je potražio liječničku pomoć. Nakon liječenja pušten je na kućnu njegu. Nedugo nakon toga, 19. srpnja, mu je iznenada pozlilo te je preminuo.

Mihalić je bio mladi poduzetnik Gornjeg Kneginca kraj Varaždina i sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića. Javnosti je postao poznat po velikoj aferi povezanoj s uvozom i distribucijom krivotvorenih brzih antigenskih testova na COVID-19. 

Tada je u medijima dobio nadimak "Korona Kid".

Filip MihalićKoronaPogreb
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