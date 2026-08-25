Šušnjar poručio kolegama: 'Pratite Vučića, teško je pronaći bolji reality show od susjeda'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića koji je rekao kako se Srbija ne naoružava samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim.

"Vidio sam i Jandrokovića da je rekao kako se Srbija naoružava ofenzivnim oružjem, pa moraju obavijestiti svoje saveznike. Evo živi nismo, ne znam kako ćemo zaspati noćas", rekao je Vučić na tu izjavu.

"Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet s nekim veleposlanikom na nekom tenku progoniti nekoga. Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika i kako se smanjuje razlika koja je stoljećima bila u njihovu korist", poručio je Vučić.

Šušnjar: 'Preporučujem kolegama da prate Vučića'

Na ovu se raspravu osvrnuo ministar gospodarstva Ante Šušnjar koji je rekao da svojim kolegama preporučuje da prate predsjednika Vučića, pogotovo zadnjih dana.

"Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo", napisao je Šušnjar na društvenoj mreži X.

Kazao je kako ga je najviše iznenadio dio gdje Vučić spominje američku administraciju.

"Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli na američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima)", poručio je Šušnjar i dodao da Vučiću činjenice ne odgovaraju priči.

"Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline. Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje. P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako", zaključio je Šušnjar.