Sezona pri kraju, a oni još imaju pune ruke posla, pogledajte akciju Lučke kapetanije

80 TISUĆA EURA KAZNI /

Ljeto znači i gužve, a time i nesreće na moru, pa su kontrole Lučke kapetanije nužne i česte. Gotovo 80 tisuća eura kazni inspektori su izrekli u posljednjoj velikoj akciji nadzora prometa na moru.

Brzina, udaljenost od obale, sidrenje i vezivanje – upravo su to neki od najčešćih problema koje inspektori zatiču na moru. Koliko je ovaj problem ozbiljan najbolje se vidi na terenu. Inspektori provjeravaju dokumente i opremu plovila, a za one koji krše pravila slijede novčane kazne.“

Kontrole nisu novost ni za strane nautičare. S njima se susreću i u drugim zemljama. „Takve se kontrole provode diljem svijeta. Važno je da se pravila jednako primjenjuju na sve, bez obzira iz koje države dolaze. Zato je ovakav protokol svakako važan“, kaže Michael iz Južnoafričke Republike.

Za glisiranje preblizu obali kazna je 400 eura. Tko upravlja brodicom bez potrebne dozvole, može platiti i više od 600 eura. No, cilj kontrola nije samo kažnjavanje – već i prevencija. Zato sigurnost počinje još prije isplovljavanja.