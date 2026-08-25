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KAKAV IGRAČ! /

Mini Vatreni se vratio nakon teške ozljede i odmah zabio

Mini Vatreni se vratio nakon teške ozljede i odmah zabio
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Foto: Geraint Nicholas/imago sportfotodienst/Profimedia

Crncu je trebalo samo 17 minuta da postigne povratnički pogodak

25.8.2026.
22:13
Sportski.net
Geraint Nicholas/imago sportfotodienst/Profimedia
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Mladi hrvatski reprezentativac Ante Crnac vratio se na teren po prvi put nakon listopada 2025., kada je zadobio puknuće prednjih križnih ligamenata.

Crnac je odmah nakon povratka podsjetio o kakvom je igraču riječ i zabio nakon samo 17 minuta u igri. Dvadesetogodišnji Siščanin započeo je susret Carabao kupa s klupe, da bi u igru ušao u 61. pri rezultatu 1-0 za njegov Norwich. U igru je ušao umjesto Mathiasa Kvistgaardena na poziciji centralnog napadača, a u 78. minuti, na asistenciju Jacka Staceyja, zabio za povećanje vodstva i podsjetio za što ga je Norwich platio 11 milijuna eura Rakowu.

Do kraja utakmice Cardiff je uspio postići pogodak, ali nije bilo dovoljno za preokret. Norwich je slavio 2-1 i izborio plasman u sljedeći krug natjecanja.

Ante CrnacCarabao CupNorwich
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