Mini Vatreni se vratio nakon teške ozljede i odmah zabio
Crncu je trebalo samo 17 minuta da postigne povratnički pogodak
Mladi hrvatski reprezentativac Ante Crnac vratio se na teren po prvi put nakon listopada 2025., kada je zadobio puknuće prednjih križnih ligamenata.
Crnac je odmah nakon povratka podsjetio o kakvom je igraču riječ i zabio nakon samo 17 minuta u igri. Dvadesetogodišnji Siščanin započeo je susret Carabao kupa s klupe, da bi u igru ušao u 61. pri rezultatu 1-0 za njegov Norwich. U igru je ušao umjesto Mathiasa Kvistgaardena na poziciji centralnog napadača, a u 78. minuti, na asistenciju Jacka Staceyja, zabio za povećanje vodstva i podsjetio za što ga je Norwich platio 11 milijuna eura Rakowu.
Do kraja utakmice Cardiff je uspio postići pogodak, ali nije bilo dovoljno za preokret. Norwich je slavio 2-1 i izborio plasman u sljedeći krug natjecanja.