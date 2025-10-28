Teška ozljeda velike nade mladih Vatrenih: Neće ga biti do kraja sezone

U utakmici 11. kola engleskog Championshipa između Derbyja i Norwicha ozlijedio se veliki talent hrvatskog nogometa, Ante Crnac, a sada se saznala težina ozljede.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Crnac će s terena izbivati čak devet mjeseci nakon što je otkriveno da je potrgao križne ligamente na koljenu. „Nije dobra vijest, potrgan mu je ligament koljena i bit će van terena do kraja sezone. Trebat će operaciju. To je izuzetno razočaravajuće za njega i za nas. Vidjelo se dok je izlazio s terena da je shrvan. U posljednjih nekoliko dana imao je ljude oko sebe koji su ga podupirali. Neprestano se vraćam na riječ ‘razočaran’“, rekao je Liam Manning, trener Norwicha, za službenu stranicu kluba.

Crnac je mladi reprezentativac Vatrenih, a u Norwich je stigao iz poljskog Rakowa. Osim za Norwich i Raków, igrao je i za Dinamo i Slaven Belupo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević nakon Dalićevog poziva progovorio za RTL Danas