POKUŠAJ TEŠKOG UBOJSTVA /

Optužnica podignuta nakon četiri mjeseca: Žena (50) sjekirom umalo ubila člana obitelji

Optužnica podignuta nakon četiri mjeseca: Žena (50) sjekirom umalo ubila člana obitelji
Foto: Shutterstock

S namjerom da iz koristoljublja usmrti 31-godišnjaka, uzela je sjekiru i zadala mu više udaraca oštricom po glavi, vratu i leđima.

31.12.2025.
14:12
Andrea Vlašić
Shutterstock
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 50-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje u pokušaj teškog ubojstva 31-godišnjeg člana obitelji. Kako navodi tužiteljstvo, motiv napada koji se dogodio u kolovozu bilo je koristoljublje, a u napadu je korištena sjekira, izvijestio je DORH.

Optužnicom se ženu tereti da je 20. kolovoza 2025. godine, u jednoj sobi obiteljske kuće na području Varaždinske županije, počinila kazneno djelo. Prema sumnjama, s namjerom da iz koristoljublja usmrti 31-godišnjaka, uzela je sjekiru i zadala mu više udaraca oštricom po glavi, vratu i leđima.

Napadnuti mladić pritom je zadobio višestruke tjelesne ozljede. Nakon provedene istrage, optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Varaždinu, a 50-godišnjakinju se tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.

