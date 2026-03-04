Primijetili ste da je više potresa nego inače? U pravu ste, seizmolog Kuk: 'Evo što se događa'

Potres jačine 3,3 stupnja po Richteru pogodio je noćas u 1.23 sata Jadransko more kraj Splita. Epicentar je bio na dubini od 15 kilometara, devet kilometara jugoistočno od Splita. Mnoge je probudio udar te su ostavljali svoje komentare na platformi Europsko-mediteranskog seizmološkog centara (EMSC).

Neki od komentara bili su: "Split. Dobro me potreslo u krevetu", "Osjetio sam tresenje i vibracije vrata, to je upozorilo mog psa i probudilo ga", "Jako je zatreslo, probudio me iz sna, ljuljao se krevet i lusteri", "Zatresao se cijeli krevet, dobrih 4-5 sekundi".

Hrvatska seizmološka služba objavila je u isto vrijeme da je jak potres od 3,9 po Richteru noćas zatresao i kod Siverića nedaleko Drniša.

No prije toga, 50 minuta nakon ponoći zatresle su se i Murvice, a uređaji su zabilježili potres od 2,9 po Richteru.

'Drmalo' i kod Siska

Samo dan ranije, potres magnitude 2,9 po Richteru probudio je mnoge u kontinentalnom dijelu Hrvatske kada je zatreslo tlo u 5,46 minuta. Epicentar je bio kod Siska.

Pokazuje li ova serija potresa jaču seizmičku aktivnost te što se to događa pod našim nogama, pitali smo Krešimira Kuka, voditelja hrvatske Seizmološke službe, koji nam je potvrdio: "Ne čini vam se, zaista smo zabilježili jaču seizmičku aktivnost i to na više područja".

Seizmolog Kuk: 'Seizmička aktivnost je jača'

"Neki su potresi bili i nešto jači pa čak i prilično jaki, kao što je bio noćašnji kod Drniša. Ti potresi su se i makroseizmički jače manifestirali, odnosno osjeti se na širem području", potvrđuje Kuk za net.hr.

Na pitanje što se događa, otkud ovakva serija potresa pojašnjava da se očito radi o tektonskim procesima, da to nije neko iznenađenje jer je pojačana aktivnost na širim područjima uvjetovana aktivnostima Jadranske mikroploče.

"To je manja tektonska ploča koja gura Dinaride i zapravo je uzrok ovih potresa na našim prostorima", navodi Kuk.

Potvrđuje da guranjem ploče zapravo Dinaridi i dalje rastu, naravno da se radi o procesu na puno većoj vremenskoj skali.

'Tektonika je nešto izraženija'

No vračajući se na temu niza potresa u nekoliko dana, seizmolog navodi: "Sa seizmološke strane možemo reći da je tektonika trenutačno nešto izraženija. Unazad par tjedana imali smo vrlo izraženu seizmičku aktivnost oko granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to je područje od Kamešnice prema Livnu i Metkoviću, pa potom Pelješcu i južnije u more. Zadnjih tjedan dana aktivnost je malo oslabila, ali današnji potres kod Drniša i noćas kod Zadra pokazuje da se aktivnost pomakla sjeverozapadno".

Ipak, nema mjesta panici i ova pojačana aktivnost ne znači da se može očekivati jači potres. Kao i puno puta ranije, ponovio je da se nikad ne može isključiti da će se možda dogoditi i jači potres, ali zapravo se naprosto ne može predvidjeti niti znati.

'Kod Drniša potres je bio prilično jak'

"Pojačana seizmička aktivnost ne znači ništa posebno. Nitko ne može isključiti mogućnost jačeg potresa na bilo kojem području gdje se oni mogu dogoditi, ali ovi potresi pokazuju da se seizmička aktivnost događa na širem području, da se nije aktivirala neka dionica jednog rasjeda ili neka određena zona rasjeda. Također valja naglasiti da, iako je noćas potres kod Drniša bio magnitude 3,9 što je prilično jak potres,takvi potresi ne izazvaju materijalne štete", navodi Kuk.

Podsjetio je na najjače potrese u novije vrijeme - to su bili onaj u Petrinji magnitude 6,2 po Richteru, te u Zagrebu od 5,5. Nakon toga uslijedila je serija manjih i slabijih potresa.

"Prije nekoliko godina bio je i potres kod Berkovića, u Bih blizu Stolca prema Crnoj Gori magnitude 6,2, koji zbog lokalnih uvjeta tla ipak nije izazvao veće štete", naveo je. Dao je paralelu s potresom u Banovini koji je bio jednake magnitude ali je imao daleko razornije posljedice nego onaj u Berkovićima. Pojašnjava, potresi iste magnitude ne izazivaju jednaku štetu na različitim područjima - to ovisi o više faktora, karakteristikama terena na kojem se dogodi, a ono na Banovini je daleko "lošije za potrese".

Najjači potresi mogu se očekivati na jugu Hrvatske

Iako se potresi ne mogu predvidjeti, postoje izračuni koji ukazuju koja najveća jačina potresa se može očekivati na nekom području.

"Izračuni maksimalnih jačina potresa prikazani su na seizmološkim kartama, uzimajući u obzir sve dosadašnje potrese, i sve znanstvene spoznaje koje su poznate, geološke karakteristike, seizmotektonske i druge. Maksimalne jačine potresa koje su kod nas moguće dobivaju se za područje južne Dalmacije i mogu prelaziti magnitude 7 prema Richteru. takav je bio, primjerice crnogorski i dubrovački potres iz 1979. godine. Ipak, takvi potresi događaju se vrlo rijetko", rekao nam je Kuk.

Rizik od najjačih potresa odnosi se ne samo na dubrovačko područje nego Kuk kaže da obuhvaća cijeli dio južne Dalmacije, uključujući i kontinentalni dio našeg juga, uključujući dijelove Hercegovine.

POGLEDAJTE VIDEO Profesor Albert Marinculić: 'Supruga me potakla da priroda i poljoprivreda postanu moji glavni motivi života'