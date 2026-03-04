Legendarni vratar Dinama (54) izgubio bitku s bolešću: Navijači oplakuju miljenika

Tužne vijesti stižu iz Njemačke: Georg Koch, legendarni vratar i miljenik Dinamovih navijača, preminuo je nakon duge i teške borbe s rakom gušterače. Vijest je potvrdio njemački Bild, a srce nekadašnjeg golmana prestalo je kucati u srijedu poslijepodne.

Borba koja je počela prije tri godine, kad su mu liječnici davali tek šest mjeseci života, bila je dugotrajna i hrabra. Koch se, unatoč teškoj dijagnozi, držao i pokazao upornost koja je oduševila sve koji su ga poznavali.

Georg Koch je između 1990. i 2009. godine odigrao ukupno 213 utakmica u Bundesligi i 165 u 2. Bundesligi, braneći boje klubova poput Kaiserslauterna, Energie Cottbusa, Arminije Bielefeld, MSV Duisburga, ali i svoje velike ljubavi Fortune Düsseldorf, s kojom je prošao put od 3. Bundeslige do elite njemačkog nogometa.

U ljeto 2007. Koch je stigao na Maksimir kao slobodan igrač nakon raskida s Duisburgom. Za Dinamo je odigrao 39 utakmica, osvojio naslov prvaka i Kup, a brzo se uvukao pod kožu navijača. Bio je dio momčadi koja je u listopadu 2007. u Amsterdamu pobijedila Ajax 3:2, jedan od najsjajnijih trenutaka u povijesti kluba.

Iako je u Dinamu proveo samo jednu sezonu, Nijemac je osvojio srca navijača svojom profesionalnošću, predanošću i karizmom na golu.

Georg Koch ostat će upamćen ne samo kao vratar, već i kao simbol upornosti i hrabrosti, čija će odsutnost ostaviti veliku prazninu u svijetu nogometa i među Dinamovim navijačima.

