Tko je nova momčad na stazi? Ambiciozan F1 projekt postao je stvarnost, a predvode ih velikani

Odbrojavanje je pri kraju, nova sezona Formule 1 donosi spektakl koji započinje Velikom nagradom Australije. Na dobro poznatoj stazi u Melbourneu pojavit će se i jedno novo ime na gridu.

Američki Cadillac postao je 11. momčad u Formuli 1 i time ispisao novo poglavlje u povijesti natjecanja. U borbu ulaze sa zvjezdanim dvojcem koji je već odavno dokazao da zna pobjeđivati.

Melbourne, startna linija i na njoj Cadillac, dugo željeni ulazak u Formulu 1 konačno je ostvaren.

'Onaj pravi američki rock’n’roll. To je sada prava američka momčad iza koje stoji ogromna kompanija. General Motors i Cadillac u Americi predstavljaju sam vrh', komentirao je stručni RTL-ov sukomentator Neven Novak.

Priča o Cadillacu krenula je, simbolično rečeno, iz prazne sobe s odvijačem i listom papira. Projekt je u početku nailazio na zatvorena vrata, no krenuvši praktički od nule, u samo godinu dana uspjeli su pripremiti bolid spreman za utrku.

Riječ je o prvom potpuno novom timu na gridu nakon dolaska također američkog Haasa 2016. godine.

Ipak, Cadillac je sve samo ne tipičan debitant. Njihov bolid voze veterani i velike zvijezde Formule 1.

'Iza njega stoji ogromna populacija Španjolaca, odnosno Meksikanaca' rekao je Novak, osvrćući se na jednog od vozača.

Nacionalni heroj Meksika, Sergio “Checo” Perez, ima 36 godina, šest pobjeda i 281 utrku iza sebe. Tijekom karijere vozio je za Sauber, McLaren, Force Indiju i Red Bull, ostavivši dubok trag u svakoj od tih momčadi.

Drugo ime Cadillaca donosi potpuno drukčiju energiju, i to ne samo unutar tima.

'Valtteri Bottas se u posljednje dvije godine potpuno profilirao. Od nekoga tko je bio percipiran kao miran, povučen i nezabavan, pretvorio se gotovo preko noći u jednu od najzanimljivijih osobnosti Formule 1', istaknuo je Novak.

Bottas, 36-godišnji Finac, ostvario je deset pobjeda, sve u dresu Mercedesa, gdje mu je timski kolega bio Lewis Hamilton, kojeg je znao i pobijediti. Ukupno je startao u 246 utrka, a osim za Mercedes, vozio je i za Williams te Sauber.

'Obojica su pobjeđivala, ali nikada nisu bili broj jedan. Kada imate momčad koja prvi put izlazi na grid, i mehaničari moraju učiti kako izgleda pravi pit stop' dodao je Novak.

Cadillac je svjestan da uspjeh ne dolazi preko noći. No spremni su učiti i graditi svoj put, jer američki san ne ostvaruje se sam