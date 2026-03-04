Formulu 1 ekskluzivno pratite na RTL-u i platformi Voyo! Tko će biti najbrži na svijetu?

Shvatili ste već – Formula 1 kakvu poznajemo više ne postoji. Ova sezona ispisuje novu stranicu najskupljeg sporta na svijetu. A kako će ta era izgledati, hrvatski gledatelji moći će pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo.

Od ove sezone Hrvatska se nakon 16 godina vraća u elitni klub zemalja u kojima se Formula 1 gleda na nacionalnoj televiziji. Sve počinje prvom utrkom – Velikom nagradom Australije.

A raspored izgleda ovako. U petak prvi slobodni trening pratite od 2:30 na RTL-u 2 i platformi Voyo. Drugi slobodni trening isti dan ne propustite od 6 sati, također na RTL-u 2 i Voyo. Subota donosi treći slobodni trening od 2:30, a kvalifikacije od 6 sati – sve na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Foto: RTL DANAS

U nedjelju vrhunac vikenda

Nedjelja je rezervirana za vrhunac vikenda. Glavna utrka počinje u 5:00 ujutro na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Uoči starta gledajte naš specijal 'Formula na RTL-u' s Filipom Brkićem te komentatorima Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom. Budite uz RTL i Voyo – Formula 1, nova pravila, novi bolidi – ali samo jedan cilj: biti najbrži na svijetu!