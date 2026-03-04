Kovačević nakon pobjede rezonirao stanje u svlačionici: Ozlijedio se prvotimac pred derbi

Dinamo je osigurao prolaz u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon pobjede nad Kurilovcem, ali trener Mario Kovačević nakon susreta imao je razloga za zabrinutost. Uoči nadolazećeg derbija, Plavi su morali izvaditi dvojicu prvotimaca zbog ozljeda, što je dodatno zakompliciralo pripreme za susret s Hajdukom.

Utakmicu su za Dinamo golovima obilježili Monsef Bakrar i 17-godišnji debitant Patrik Horvat. Osim golova, dvoboj su obilježile i ozljede Matea Lisice, kojeg je u 26. minuti zamijenio upravo Horvat, te Cardosa Varele, koji je zbog problema s terena morao napustiti igru u drugom dijelu.

Za klub je debitirao i Paul Bismarck Tabinas, koji je odmah pokazao svoju kvalitetu upisavši dvije asistencije. U drugom poluvremenu na teren je prvi put za Dinamo ušao i Krešimir Radoš.

Kovačević je protiv četvrtoligaša iz Treće nogometne lige poslao kombinirani sastav, u kojem su izostali većina prvotimaca, a mnogi igrači nisu ni bili u zapisniku. Unatoč tome, Dinamo je bez problema stigao do pobjede i prolaza u polufinale.

"Prvo bih želio izraziti sućut obitelji Koch. Bio je ljudska i igračka veličina", rekao je Kovačević na početku razgovora s novinarima.

Potom je analizirao utakmicu: "Htjeli smo dati priliku igračima koji su manje igrali, nastupilo je puno mladih. Znali smo da Kurilovec nije loša momčad, svi njihovi igrači prošli su dobre škole nogometa. Veseli me prvo poluvrijeme, u kojem smo zabili dva gola. Nastavak možda nije bio toliko dobar, ali vidjeli smo i puno pozitivnih stvari, a najvažniji je prolaz dalje."

Ipak, brinu ga ozljede Lisice i Varele. "Čini se da Lisica nije dobro, radi se o ozljedi leđa. Varela je dobio udarac u glavu i nadam se da nije riječ o lakšem potresu mozga."

Trener je pohvalio i debitanta Paula Tabinasa: "Dobro radi, ovo mu je prva utakmica i odmah je upisao dvije asistencije. S nama je mjesec i pol i pokazuje da ima znanje. Vjerujem da će tako nastaviti."

Na kraju se osvrnuo na nadolazeći derbi s Hajdukom: "Naše su ambicije uvijek pobjedničke. Možda sam htio malo odmoriti Galešića, ali dobro je, može on. Idemo na Poljud hrabro, u derbiju nema favorita. Igramo dobro i moramo biti hrabri i odlučni, Hajduk poštujemo, ali vjerujem u dobru utakmicu i ne bojim se za rezultat", zaključio je Kovačević.

