FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE DOBRO' /

Kovačević nakon pobjede rezonirao stanje u svlačionici: Ozlijedio se prvotimac pred derbi

Kovačević nakon pobjede rezonirao stanje u svlačionici: Ozlijedio se prvotimac pred derbi
×
Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Kovačević je protiv četvrtoligaša iz Treće nogometne lige poslao kombinirani sastav, u kojem su izostali većina prvotimaca, a mnogi igrači nisu ni bili u zapisniku.

4.3.2026.
22:32
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je osigurao prolaz u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon pobjede nad Kurilovcem, ali trener Mario Kovačević nakon susreta imao je razloga za zabrinutost. Uoči nadolazećeg derbija, Plavi su morali izvaditi dvojicu prvotimaca zbog ozljeda, što je dodatno zakompliciralo pripreme za susret s Hajdukom.

Utakmicu su za Dinamo golovima obilježili Monsef Bakrar i 17-godišnji debitant Patrik Horvat. Osim golova, dvoboj su obilježile i ozljede Matea Lisice, kojeg je u 26. minuti zamijenio upravo Horvat, te Cardosa Varele, koji je zbog problema s terena morao napustiti igru u drugom dijelu.

Za klub je debitirao i Paul Bismarck Tabinas, koji je odmah pokazao svoju kvalitetu upisavši dvije asistencije. U drugom poluvremenu na teren je prvi put za Dinamo ušao i Krešimir Radoš.

Kovačević je protiv četvrtoligaša iz Treće nogometne lige poslao kombinirani sastav, u kojem su izostali većina prvotimaca, a mnogi igrači nisu ni bili u zapisniku. Unatoč tome, Dinamo je bez problema stigao do pobjede i prolaza u polufinale.

"Prvo bih želio izraziti sućut obitelji Koch. Bio je ljudska i igračka veličina", rekao je Kovačević na početku razgovora s novinarima.

Potom je analizirao utakmicu: "Htjeli smo dati priliku igračima koji su manje igrali, nastupilo je puno mladih. Znali smo da Kurilovec nije loša momčad, svi njihovi igrači prošli su dobre škole nogometa. Veseli me prvo poluvrijeme, u kojem smo zabili dva gola. Nastavak možda nije bio toliko dobar, ali vidjeli smo i puno pozitivnih stvari, a najvažniji je prolaz dalje."

Ipak, brinu ga ozljede Lisice i Varele. "Čini se da Lisica nije dobro, radi se o ozljedi leđa. Varela je dobio udarac u glavu i nadam se da nije riječ o lakšem potresu mozga."

Trener je pohvalio i debitanta Paula Tabinasa: "Dobro radi, ovo mu je prva utakmica i odmah je upisao dvije asistencije. S nama je mjesec i pol i pokazuje da ima znanje. Vjerujem da će tako nastaviti."

Na kraju se osvrnuo na nadolazeći derbi s Hajdukom: "Naše su ambicije uvijek pobjedničke. Možda sam htio malo odmoriti Galešića, ali dobro je, može on. Idemo na Poljud hrabro, u derbiju nema favorita. Igramo dobro i moramo biti hrabri i odlučni, Hajduk poštujemo, ali vjerujem u dobru utakmicu i ne bojim se za rezultat", zaključio je Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosidba koja je zaludila svijet: Prva tenisačica svijeta rekla 'Da'!

DinamoPolufinale KupaHajdukDerbiHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx