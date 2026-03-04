Hrvati žele tražiti ljubav uživo: Rasprava otkrila bogatu scenu, ali i brojne prepreke

U moru digitalnih profila i beskonačnog prelaženja prstom lijevo ili desno, jedan je korisnik na hrvatskom Redditu postavio naizgled jednostavno, ali znakovito pitanje: "Zašto se nigdje ne održava nalaženje samaca?". Ova objava pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili duboku frustraciju modernim načinima upoznavanja, ali i pokazali da scena za upoznavanje uživo u Hrvatskoj itekako postoji, samo je ispunjena brojnim izazovima.

Autor objave izrazio je zamor, onime što je nazvao većinom negativnim, iskustvima na aplikacijama poput Tindera. Predložio je da bi klubovi, organiziranjem mjesečnih zabava isključivo za samce, mogli ne samo pomoći ljudima u potrazi za partnerom ili prijateljem, već i ostvariti značajnu zaradu. Njegova pretpostavka da bi "blagajna bila puna od silnih samaca koji bi nahrlili" zapravo pogađa u srž globalnog trenda koji analitičari nazivaju "velikim povratkom na offline". Nakon godina dominacije aplikacija, sve veći broj ljudi osjeća emocionalnu iscrpljenost i traži autentičnije, stvarne kontakte.

Scena za samce postoji, ali nije za svakoga

Iako je autor zaključio da ponude nema, komentari su ga brzo razuvjerili. Mnogi su istaknuli da, barem u Zagrebu, postoji čitav niz događaja namijenjenih upravo samcima. Redovito se spominju tzv. "Thursday" večeri, koncept koji se iz svijeta proširio i na Hrvatsku, a funkcionira tako da se aplikacija može koristiti samo četvrtkom kako bi potaknula ljude da se taj dan upoznaju i uživo. Korisnici su podijelili i Instagram profil Thursday Zagreb na kojem se mogu pratiti lokacije i događanja.

Osim toga, spomenuti su i "speed dating" događaji u organizaciji "Kratkog spoja" ili "Umami singlesa", kao i sve popularniji pub kvizovi za samce. Koncept kvizova, gdje se timovi rotiraju, osmišljen je kako bi se smanjio pritisak i olakšalo upoznavanje kroz zabavu i timski rad. Međutim, jedan od korisnika podijelio je svoje iskustvo, te tvrdi kako ni to nije garancija uspjeha. Opisao je večer s jednom nezainteresiranom djevojkom, drugom četrnaest godina mlađom i trećom koja je iskazivala otvorenu netrpeljivost prema muškarcima, što je dovelo do prilično neugodnih situacija.

Mnogi su skeptični prema samoj ideji. Najpopularniji komentar duhovito primjećuje: "Zašto bi se mladež izlagala takvom stresu uz ovako dobar internet kod kuće?". Drugi, nešto ozbiljniji, tvrdi da takvi događaji "smrde na očaj" te da će se na njima stvoriti velika neravnoteža, s puno više muškaraca nego žena. Zanimljivo je da organizatori poput "Thursday" događaja upravo taj problem rješavaju prodajom ulaznica u omjeru 50/50.

Dobna granica i potraga za alternativama

Jedan od najvećih problema na koje su korisnici ukazali jest dobna granica. Ispostavilo se da je velik dio spomenutih događaja namijenjen osobama starijima od 28 ili čak 35 godina, što ostavlja mlađe generacije bez adekvatnih opcija. Dok jedni to opravdavaju argumentom da su mlađi još na fakultetu i imaju više prilika za druženje, drugi ističu kako studiranje nije jamstvo bogatog društvenog života, te da se i mlađi ljudi osjećaju usamljeno.

Rasprava je otkrila i postojanje nišnih zajednica koje organiziraju vlastita druženja. Nekoliko korisnika spomenulo je susrete katoličkih samaca koji se redovito održavaju, primjerice u Solinu, što pokazuje kako specifične interesne ili vrijednosne skupine pronalaze svoje načine za povezivanje izvan bučnih klubova i digitalnih platformi.

Na kraju, čini se da pitanje s početka priče nije odraz stvarnog nedostatka događaja, već simptom šireg problema. Potraga za partnerom u 2026. godini postala je kompleksna. Dok su aplikacije mnogima donijele "zamor materijala" zbog površnosti i teškog sužavanja izbora, organizirana druženja uživo nose stigmu očaja i strah od odbijanja. Ova rsprava pokazuje da Hrvati, kao i ostatak svijeta, žude za povratkom upoznavanja uživo, ali put do pronalaska prave formule, prihvatljive svima, još uvijek je u traje.

