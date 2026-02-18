Potrošila bogatstvo na plakate da nađe muža: 'Bilo je to najstresnije razdoblje mog života'

Ako ste i vi među onima koji traže srodnu dušu, znate da u današnje doba to nije nimalo lak zadatak. Upravo zato je jedna žena odlučila poduzeti drastične mjere kako bi pronašla onog pravog.

Lisa Catalano (42) iz San Francisca uložila je pravo bogatstvo u kampanju koja je uključivala jumbo plakate uz autocestu i oglase na taksijima s jednostavnom porukom da traži muža. Odaziv koji je uslijedio šokirao je i nju samu.

Od plakata pokraj autoceste do više tisuća prijava

Nakon što je postavila plakate uz jednu od najprometnijih autocesta u Kaliforniji, na njezinu web stranicu stiglo je više od četiri tisuće prijava zainteresiranih muškaraca. Njezina kampanja u početku je uključivala desetak lokacija za plakate, što je kasnije smanjila na šest do osam, a za samo Valentinovo je na dva dana zakupila čak četrnaest posebnih plakata. Budući da u samom San Franciscu nije imala zakupljenih plakata, odlučila se za digitalne oglase na krovovima taksija, koji su se u jednom trenutku vrtjeli na dvadesetak vozila.

"Ljudi bi bili šokirani da znaju koliko sam potrošila", izjavila je Lisa za medije. "Definitivno ću objaviti financijski izvještaj kada sve završi i kada se zaručim."

Troškovi nisu uključivali samo oglase. Lisa je sama izradila svoju web stranicu, platila domenu i hosting te financirala promotivne materijale poput posjetnica, letaka i bedževa. Čak je kupila i printer, papir i tintu kako bi mogla isprintati i ručno pregledati tisuće prijava koje su pristigle.

"Sve sam radila sama, ručno, bez ičije pomoći", rekla je Lisa, veteranka tehnološkog sektora koja sada vodi posao s preprodajom vintage odjeće.

Od 4000 kandidata do pet spojeva

Nakon što je primila ogroman broj prijava, Lisa je marljivo pregledala svaku od njih. Kriteriji su bili strogi: automatski je diskvalificirala sve muškarce koji ne žive u njezinoj blizini te one izvan dobne skupine od 35 do 47 godina. Mnogi su, kaže, prijavu ispunili iz šale ili nisu ispunjavali osnovne uvjete kompatibilnosti, a ključna nepremostiva prepreka bila je ako su naveli da se ne žele vjenčati.

Nakon detaljne selekcije, suzila je izbor na pedesetak muškaraca, zatim na dvadeset, da bi na kraju prošle jeseni otišla na pet prvih spojeva. Zanimljivo je da osoba s kojom je provela Valentinovo nije bila iz te početne skupine, već netko s kim se viđala otprilike mjesec dana. Večer su proveli jednostavno i opušteno, gledajući romantičnu komediju i zajedno kuhajući večeru. Svaki muškarac s kojim izađe na spoj mora potpisati ugovor o povjerljivosti kako bi zaštitila i sebe i njih.

Suočavanje s kritikama i porukama podrške

Ovakav potez izazvao je i značajan emocionalni teret. Otkako je pokrenula kampanju, internetski trolovi prozvali su je "očajnom". Međutim, Lisa se ne slaže s takvim etiketama. Odgovarajući na kritike, istaknula je kako samo točno zna što želi, a na ovu se metodu odlučila nakon frustracije aplikacijama za upoznavanje koje joj nisu donosile smislene razgovore ni spojeve.

Također je otkrila da je u svojim dvadesetim godinama bila u dugoj i predanoj vezi, no njezin je partner preminuo nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću. Unatoč kritikama i negativnim komentarima, Lisa je, kako prenosi britanski The Sun, primila i val podrške od ljudi koji su pohvalili njezinu "ogromnu hrabrost".

Iako još nije odlučila hoće li s nekim ući u vezu, Lisa kaže da uživa u procesu upoznavanja novih ljudi. Na pitanje je li se cijeli trud isplatio, odgovorila je da je to bilo "najstresnije razdoblje" njezina života, ali i da je u njemu bilo puno čarolije. I dalje ostaje optimistična da će na kraju sve ispasti dobro.

