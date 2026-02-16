Organizatorica vjenčanja otkriva koje destinacije stranci najviše biraju: 'Zasluženo su privlačne'

More koje svjetluca pod zalaskom sunca, kamene ulice s tisućljetnom pričom, miris lavande i soli u zraku te večeri pod zvijezdama uz vrhunsku enogastronomiju - Hrvatska je posljednjih godina postala jedna od najpoželjnijih destinacija za vjenčanja iz snova. Parovi iz cijelog svijeta ovdje ne pronalaze samo spektakularnu kulisu za svoj dan, već cjelovito iskustvo koje spaja putovanje, slavlje i intimne trenutke s najbližima.

Zašto je upravo Hrvatska tako privlačna mladencima, kako izgleda organizacija luksuznog destinacijskog vjenčanja i koji su trendovi obilježili novu generaciju parova - otkrivamo u razgovoru s iskusnom organizatoricom vjenčanja koja već godinama stoji iza nekih od najljepših svadbenih priča na Jadranu - Željanom Udovičić Štambuk iz Chic Croatia.

Foto: Željana Udovičić Štambuk

'Veliku ulogu u odluci o destinaciji imaju i avionske veze'

"Hrvatska je iznimno poželjna i zanimljiva destinacija za tzv. destinacijska vjenčanja, odnosno vjenčanja koja se održavaju izvan grada ili države u kojoj mladenci žive. Parovi pritom često traže autentične, povijesne ili egzotične lokacije na kojima mogu spojiti ceremoniju vjenčanja s nezaboravnim iskustvom putovanja i medenog mjeseca", rekla je.

Hrvatska ima upravo sve - nudi jedinstvenu kombinaciju prirodnih ljepota, bogate kulturne baštine, autentičnu enogastronomsku ponudu i jedinstven destinacijski doživljaj koji nerijetko igra ključnu ulogu u odabiru savršene lokacije za vjenčanje, objašnjava ova iskusna organizatorica. Naravno, veliku ulogu u odluci o destinaciji imaju i avionske veze. U tom smislu prednjače Dubrovnik i Split, koji su izvrsno povezani s vodećim europskim gradovima. Dodatno, direktne linije iz Sjedinjenih Američkih Država za Dubrovnik i Split olakšavaju dolazak gostima iz SAD-a.

Foto: Iva I Vedran Photography

Svakom paru pristupaju izrazito personalizirano, s velikom pažnjom prema detaljima i punom razinom posvećenosti tijekom cijelog procesa, koji često traje i do dvije godine. Svake godine pažljivo biraju projekte koje prihvaćaju, kako bi osigurali visok standard usluge i iskustvo koje odražava osobnost i stil njihovih klijenata – u prosjeku organiziraju oko 20 vjenčanja godišnje.

Najmanje vjenčanje bilo je sa šest gostiju, a najveće s 220 i trajalo je tri dana

"Teško je izdvojiti samo jedno vjenčanje jer svako događanje nosi svoju čar i ljepotu, ali posebno pamtimo ona vjenčanja kada klijenti donose svoje ideje, kulturu i osobnu viziju, što nas dodatno inspirira i čini događaj posebnim", podijelila je s nama. "Volimo unikatne i jedinstvene detalje te kulturne elemente koji pričaju priču o povijesti naših klijenata, njihovim obiteljima, tradicijama i naslijeđu."

Najopsežnije vjenčanje koje je organizirala okupilo je više od 220 gostiju i trajalo tri dana, uz bogato osmišljen vikend ispunjen raznovrsnim aktivnostima. Program je uključivao posebno osmišljene tematske radionice i vinske kušnje, vožnju brodom, opušteni popodnevni beach day te pažljivo strukturiran raspored događanja.

S druge strane, najmanje vjenčanje koje je organizirala bilo je intimno, s tek šest gostiju, ali iznimno pažljivo planirano. Svaki detalj bio je posebno osmišljen i imao je značajnu važnost za klijente, zbog čega su organizacija i planiranje trajali dulje, uz potpunu personalizaciju svih elemenata.

Foto: Futopia

"Za nas je svako vjenčanje jedinstveno, bez obzira na njegovu veličinu ili druge karakteristike, jer volimo stvarati trenutke koji se pamte zauvijek", rekla je. "Svakom vjenčanju i projektu pristupamo s istom razinom predanosti i pažnje, uvijek vodeći računa da organizacija bude na visokoj razini te da su svi detalji u skladu s vizijom naših klijenata i njihovim jedinstvenim stilom."

'Generacija Z mijenja trendove - naglasak je na emocijama'

Posebno ističe trend koji primjećuju sve više – autentična vjenčanja koja su vođena osobnim iskustvima i iskrenošću. Umjesto savršeno isplaniranih setova, naglasak je na spontanim, nefiltriranim trenucima. "Ovakva vjenčanja slave osobnost para i njihove priče – tu nema mjesta prenapuhanoj estetici i savršenom dojmu, ili pak specifičnim temama vjenčanja koja su ranije bila popularna", dodaje.

Generacija Z redefinira industriju vjenčanja, pomičući fokus s tradicije prema autentičnom doživljaju i snažnom osobnom izričaju, ističe ona. "Vjenčanja sve češće nude bogatiji sadržaj i održavaju se tijekom više dana, promišljeno osmišljena kao cjelovito iskustvo, uz posebnu pažnju usmjerenu na goste i njihov doživljaj. Naglasak je na emocijama, jasno definiranom konceptu i suvremenoj estetici", objasnila je.

Foto: Love And Ventures Photography

"Rado se sjetim kineske ceremonije čaja koju smo organizirali u okviru jednog vjenčanja. Riječ je o intimnoj i svečanoj ceremoniji tijekom koje mladenci poslužuju čaj roditeljima i starijim članovima obitelji. Od načina posluživanja čaja do odabira posuđa – cijeli proces pažljivo je osmišljen, s posebnom pažnjom posvećenom tradiciji i obiteljskim vrijednostima", objašnjava. "Istovremeno, moderni parovi sve češće prilagođavaju ovu tradiciju suvremenim vjenčanjima, spajajući emociju, estetiku i osobni doživljaj u nezaboravan trenutak."

'Dubrovnik je apsolutni lider po pitanju destinacijskih vjenčanja'

Prvenstveno ističe Dubrovnik kao grad koji će uvijek imati posebno mjesto u njezinom srcu i kojem se uvijek rado vraća.

"Dubrovnik je apsolutni lider po pitanju destinacijskih vjenčanja u Hrvatskoj – klijenti su oduševljeni njegovom ljepotom, vizurama, skrovitim ulicama, ali i dugogodišnjom ljubaznošću dubrovačkih domaćina", rekla je. "Nadalje, Hvar, Vis i u posljednje vrijeme Brač zasluženo privlače veliki broj mladenaca iz cijelog svijeta. Tihim uvalama, kristalno čistim morem i slikovitim krajolicima, ove destinacije nude savršenu kombinaciju intime i elegancije. Svaka lokacija ima svoj jedinstveni šarm – međutim uvijek preporučamo da se klijenti pri odabiru destinacije i lokacije vode osobnom vizijom njihovog idealnog vjenčanja."

Foto: Iva I Vedran Photography

Sezona vjenčanja kreće, kako kaže, početkom svibnja i traje do sredine listopada. Uobičajeno je nešto manji obujam posla tijekom srpnja i prvog dijela kolovoza jer parovi često biraju manje gužve te nastoje izbjeći visoke temperature.

Hrvatska danas nudi prekrasne i bajkovite lokacije u najljepšim gradovima i mjestima, kako na obali, tako i u unutrašnjosti. "Uzmite vremena i razmislite što vas definira – i kao pojedince, i kao par", poručuje. "Industrija vjenčanja nudi bezbroj opcija, a lako je zaboraviti ono što je vama doista važno dok istražujete sve dostupne ideje i inspiracije."

"Dan vjenčanja je trenutak koji se, nadamo se, doživljava samo jednom u životu – dan koji ostavlja neizbrisiv trag u srcima svih nas", rekla je za kraj. "To je trenutak kada se ljubav ne dijeli samo među vama, već i s vašim najdražima, koji su uz vas i s vama dijele vašu jedinstvenu priču."

