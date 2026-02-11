Parovi iz cijelog svijeta za svoje vjenčanje biraju ovaj hrvatski biser! 'Žele nešto autentično'

Dok mnogi parovi sanjaju vjenčanje u velikim i razvikanim destinacijama, sve više njih svoj "da" traži na mjestu koje nudi intimnost, autentičnost i bezvremensku ljepotu. Korčula – otok bogate povijesti, srednjovjekovnih kulisa i tirkiznog mora – posljednjih je godina postala jedna od najpoželjnijih destinacija za vjenčanja u Hrvatskoj.

Zašto parovi iz Australije, Amerike, Indije, Južne Afrike ili Velike Britanije biraju baš ovaj dalmatinski otok za vjenčanje, kako izgleda organizacija luksuznog vjenčanja u samo 48 sati i koje se sve neobične situacije kriju iza savršenih fotografija, otkriva organizatorica vjenčanja Korčula Dream Weddings, Edita Drušković – žena koja stoji iza nekih od najljepših “da” izgovorenih pod korčulanskim nebom.

Zašto parovi iz cijelog svijeta biraju Korčulu?

"Iako mnogi za Korčulu vole reći da je mali Dubrovnik, mi Korčulani mislimo da smo posebniji jer smo otok, a upravo to klijenti biraju", rekla nam je. "Intimnija i autentičnija su vjenčanja od onih koje nude Dubrovnik i Split."

Neki od parova nikad nisu bili u Hrvatskoj pa su odabrali ovaj predivni otok zbog Marka Pola, tvrdi ona. "Mi imamo predivnu srednjovjekovnu kulisu i tirkizno more s desecima malih škoja. To nema niti jedna destinacija u Hrvatskoj."

Foto: Mario Paparela/Korčula Dream Weddings

Imali su klijente iz cijelog svijeta od Australije, Južne Afrike, Kolumbije, Indije i USA do Britanije i Francuske te Slovačke. Najčešće su to ipak Amerikanci i Britanci. "Po meni je to najveća čarolija", rekla je.

"Na Korčuli su se vjenčale i 'poznate face'. Nažalost mi imamo Ugovor s klijentima koji nas obavezuju na diskreciju. Vjenčao se na Korčuli tako glavni chef Beyonce, pokojnog Princea, Snoop Dogga", otkriva Drušković.

Ovo će posebno pamtiti

Ispričala nam je kako su imali i indijsko vjenčanje koje je trajalo tri dana, ali i vjenčanje para koji je bio na kruzeru pa je trebalo organizirati sve u roku 48 sati.

"Još uvijek se uštipnem i pitam je li bilo stvarno. Ali uspjela sam. Gliserima je stigao luksuzni pjenušac iz Splita. Vino i kamenice s Pelješca. DJ s Ibize i gosti privatnim avionom. Posebni gliser iz Splita koji je cijeli valjda od mahagonija. Hodali smo kao po jajima", otkrila je. Ipak, uz sav taj luksuz, mladoženja je tražio nešto neobično što je i danas zna nasmijati. "Uz sav luksuz najboljih i najskupljih hrvatskih vina, kamenica i pjenušca, mladoženja me iza ponoći tražio da mu restoran pripremi pohanu piletinu s majonezom."

Foto: Mario Paparela/Korčula Dream Weddings

Na jednom vjenčanju na plaži kumu je ispao prsten u more kojeg su pronašli tek nakon sat vremena. "E tad smo se svi dobro preznojili, a najviše mladoženja jer je, kako su mi kazali, prsten 'težio' 30.000 eura."

"Svako vjenčanje je jako individualno i to je pristup koji koristim. Ne prodajem unaprijed posložene pakete. I to klijenti jako vole. Upravo su oni ti koji u suradnji sa mnom kreiraju svoje vjenčanje iz snova", rekla je. "Vole našu hranu, vina pogotovo. Korčula je ponosna na dvije najbolje hrvatske sorte bijelog vina, Pošip i Grk. Na gotovo svakom pjeva klapa. Zapravo nema bitne razlike među klijentima već sličnost da svi žele ono nešto autentično."

Kad je najbolja sezona za vjenčanje na Korčuli?

Destinacijska vjenčanja pravi su trend unazad desetak godina, tvrdi Drušković. Sudjelovala je na nekoliko sajmova i sve je to urodilo plodom. Svojim je radom doprinijela i brendiranju same destinacije. Godišnje organizira oko 15-ak vjenčanja.

"Vjerovali ili ne, priprema za jedno vjenčanje traje i do dvije godine. Ali treba vremena. Dosta je posla oko dokumenata, prijevoda", otkrila nam je.

Foto: Mario Paparela/Korčula Dream Weddings

Za najbolju sezonu kaže da su udarni lipanj i rujan - kada nije špica sezone i špica vrućine. "Od osmog mjeseca ih redovito odgovorim", dodaje.

Na pitanje je li odbila neko vjenčanje, rekla nam je kako ih je odbila nekolicinu van Korčule. "Poštujemo da svako od nas kolega radi na svojoj destinaciji", objasnila je.

Svako vjenčanje joj je jednako dirljivo jer je, kako kaže, to najbitniji dan u našim životima. "Divno mi je biti dio tog trenutka. Gotovo kod svakog 'Yes I do' mi se zacakle oči". poručila je za kraj.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke