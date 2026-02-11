Je li ovo početak kraja svim nulama? Ukida se neriješeno, a evo kako će se bodovati penali

Na stotu obljetnicu J-lige, japanske lige, odobreno je ukidanje neriješenih rezultata, ustupajući mjesto izvođenju jedanaesteraca u kojima se dva boda dodjeljuju pobjedniku, a jedan gubitniku.

Mjeru je odobrio najviši rang japanskog nogometa kako bi se uvela novost u sustav rješavanja neriješenog rezultata.

Završi li utakmica J-lige neriješeno nakon 90 minuta, održat će se raspucavanje s bijele točke kako bi se odredio pobjednik. Ova mjera koristit će se samo u slučaju neriješenog rezultata i bit će na snazi ​​tijekom prijelazne sezone 2026. godine. Neće se koristiti nakon što se završi promjena kalendara. Ostatak sustava bodovanja ostat će nepromijenjen, s tri boda za pobjednika i nijednim za gubitnika u regularnom vremenu.

Japanska liga će se nakon ljeta promijeniti kako bi odražavala europski model, usklađujući svoja natjecanja i prijelazne rokove s onima u Europi. Sezona će tako početi u kolovozu i završiti u svibnju ili lipnju, dok će prijelazni rok biti otvoren od srpnja do rujna i tijekom cijelog siječnja.

Pravilo je već implementirano na jednoj utakmici. Nova mjera prvi je put korištena u utakmici između Kyoto Sange i Vissel Kobea. Utakmica je završila 1-1 u regularnom vremenu, a zatim su izvođeni penali, a Kobe je izašao kao pobjednik.

