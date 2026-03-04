Vozač hitne ubijao pacijente? Istražuju nekoliko sumnjivih smrti, strahuje se da je stvarnih žrtava još više

Tužitelju u talijanskom gradu Forliju istražuju 27-godišnje vozača kola hitne pomoći zbog sumnje na ubojstvo pet starih pacijenata.

Sve sumnjive smrti dogodile su se dok su pacijenti prevezeni kolima hitne pomoći ili ubrzo nakon toga. Kod svih je zajedničko da je vozio 27-godišnjak, kazali su odvjetnici žrtava za Guardian. Vlasti ispituju i druge slučajeve pa raste zabrinutost da bi se broj potencijalnih žrtava mogao povećati s odmakom istrage.

Talijanskoj novinskoj agenciji ANSA-i potvrđeno je da se sumnja da je davao "štetne tvari" pacijentima tijekom prijevoza od bolnice do domova za starije. Talijanski Crveni križ ga je zbog svega suspendirao s dužnosti, ali do sad nije uhićen ni pritvoren.

Najnoviji slučaj koji se istražuje je smrt 85-godišnjakinje koja je umrla od srčanog zastoja u studenom prošle godine.

Svi pacijenti su pretrpjeli srčani zastoj za vrijeme prijevoza u kolina hitne pomoći. Jedan je pacijent umro na putu, a ostali ubrzo nakon toga.

Negira krivnju

Mjesecima nitko od rodbine, nije ništa posumnjao jer su vjerovali da su njihovi bližnji teško bolesni. Tek kada je obitelj jedne od žrtava zatražila obdukciju, pojavile su se prve sumnje.

Odvjetnici koji zastupaju obitelji preminule pacijentice Max Starni i Massimo Mambelli pojasnili su da nije riječ o kolima hitne pomoći koja se voze pod rotacijama i sa sirenama u žurbi. Nego je riječ o rutinskom prijevozu iz doma za starije u bolnicu na pregled i obrnuto. Zato su u vozilu uglavnom dva vozača, a nema medicinske sestre.

U slučaju koji su vodili Starni i Mambelli, starija žena je putovala iz doma za starije na fizioterapiju kada je umrla u kolima.

Tužitelji su pokrenuli istragu protiv vozača zbog sumnje na teško ubojstvo, tvrdeći da je u pitanju predumišljaj i uporaba otrovnih tvari ili drugih podmuklih sredstava.

Odvjetnica osumnjičenika, Gloria Parigi, izjavila je za la Repubblicu da njezin klijent negira optužbe i da je "duboko potresen". Dodala je da se odmah stavio na raspolaganje tužiteljstvu.

