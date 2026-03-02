Poželio je postati vozač hitne pomoći, savjet potražio na internetu: 'Izigravat ćeš 'magarca''

Objava jednog korisnika na Redditu, koji je izrazio interes za posao vozača hitne pomoći i sanitetskog prijevoza, pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili sve izazove, ali i rijetke pozitivne strane ovog ključnog, no često zanemarenog zanimanja. Dok je autor posta tražio osnovne informacije o plaći, radnom vremenu i opisu posla, odgovori iskusnih djelatnika i poznavatelja sustava pružili su brutalno iskren uvid u stvarnost na terenu.

Sanitet kao ulaznica, hitna kao nedostižni cilj

Većina komentatora složila se oko jedne stvari: put do posla u timu hitne medicinske pomoći je trnovit i rijetko započinje direktno, tvrde. "Na sanitet ti nije problem upast, u hitnu nećeš upast", sažeo je jedan korisnik, dok su drugi pojasnili da se prednost često daje bivšim taksistima ili vozačima s dugogodišnjim iskustvom koji gradske prometnice poznaju "u dušu". Početnici stoga karijeru najčešće započinju u sanitetu, obavljajući prijevoz pacijenata na dijalizu, preglede ili iz bolnice u bolnicu.

Iskustva onih koji su radili u oba sustava, državnom i privatnom, dodatno su rasvijetlila situaciju. Kako je detaljno opisao jedan bivši medicinski tehničar, rad kod privatnika često znači manje posla i sigurniju plaću, dok je državni sektor priča za sebe. Upozorio je buduće vozače da će u državnom sanitetu često raditi sa starijim medicinskim sestrama, zbog čega sav fizički teret, poput nošenja pacijenata, pada na njihova leđa. "Pripremi se na to da ćeš izigravati 'magarca' za nošenje. Najveći je problem što sjediš po cijele dane u vozilu i onda imaš te kratke faze gdje se moraš naglo fizički naprezati, a nisi uopće zagrijan", stoji u jednom od komentara.

Posao vozača više od same vožnje

Posao vozača, kako se ispostavilo, daleko nadilazi samo upravljanje vozilom. Odgovornost uključuje čišćenje i održavanje vozila, a za svaku prometnu kaznu počinjenu bez upaljenih rotirki vozač odgovara osobno. Posebno je naglašena psihička i emocionalna težina posla. "Nadam se da ti krv, mokraća, fekalije, smradovi, prometne, narkomani, ubojstva, samoubojstva i reanimacije nisu problem", brutalno je iskren bio jedan komentator, dodavši da je upravo vozač taj koji u većini slučajeva obavlja masažu srca.

Prosvjedi, niske plaće i sustav na rubu

Rasprava na Redditu odvija se u pozadini dubokih problema koji potresaju cjelokupni sustav hitne medicine u Hrvatskoj. Dok se korisnik raspituje o uvjetima, djelatnici hitne pomoći već mjesecima kroz prosvjede traže povratak beneficiranog radnog staža koji im je ukinut prije više od dva desetljeća. Ovaj problem samo je vrh ledene sante, ispod koje se krije kronični nedostatak radne snage i preopterećenost sustava.

Jedan od ključnih izvora nezadovoljstva, koji se odrazio i u raspravi, jest pravna i financijska razlika između vozača "hitne" i "saniteta". Iako vozači saniteta zbog manjka osoblja nerijetko moraju obavljati hitne intervencije pod rotirkama, njihove su plaće zbog nižeg koeficijenta osjetno manje, ponekad i za nekoliko stotina eura. U kontekstu općeg manjka od gotovo pet tisuća profesionalnih vozača u zemlji, ne čudi što mnogi iskusni vozači napuštaju zdravstveni sustav i odlaze u bolje plaćene logističke tvrtke ili u inozemstvo.

Dodatnu zabrinutost unosi i pitanje sigurnosti vozila. Nedavna upozorenja stručnjaka otkrila su da su mnoga vozila hitne pomoći zapravo prenamijenjeni teretni kombiji, čiji ovjes i konstrukcija nisu prilagođeni sigurnom prijevozu pacijenata i medicinskog osoblja. Iako se rasprava na društvenoj mreži nije dotakla ovog problema, on zaokružuje sliku sustava koji se suočava s ozbiljnim materijalnim i ostalim izazovima. Unatoč svemu, jedna je osoba u komentarima pronašla i svijetlu točku: "Da ne bi bilo sve toliko loše, ekipa je uvijek super." Čini se da je upravo kolegijalnost ono što mnoge zadržava u ovom iznimno zahtjevnom, ali i plemenitom pozivu.

