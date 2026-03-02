Hrvatica iz Dubaija otkrila kakva je zaista situacija: 'Čeka se odluka...'

Na arapskom poluotoku zahvaćenom sukobom živi i boravi oko tri tisuće hrvatskih državljana, ne računajući turiste.

Hrvatska Vlada razmatra mogućnost slanja zrakoplova po Hrvate koji su zapeli u zemljama pogođenim sukobom, poručio je to šef diplomacije Goran Grlić Radman. A kako je za RTL Danas potvrdila Zračna luka Zagreb - danas i sutra otkazana su dva leta za Dohu i Dubai.

U Dubaiju živi i Hrvatica Ana Blanquart, koja je za RTL Danas ispričala kakva je uistinu situacija.

Kakvo je trenutačno stanje u Dubaiju, čuju li se još eksplozije?

"To ovisi gdje se fizički nalazite. Ja se nalazim u rezidencijalnom dijelu grada, gdje se zapravo od samog početka sukoba ne čuju eksplozije niti intervencije. Možda smo tijekom vikenda čuli dvije ili tri eksplozije, ali danas tokom dana ništa. Makar mi javljaju iz drugih dijelova grada da se jutros dosta toga čulo i danas tijekom kasnog popodneva."

Vlada li među ljudima strah?

"Najviše sam u kontaktu s ljudima koji ovdje žive - lokalcima i ljudima poput mene koji ovdje imaju rezidenciju - i ne mogu reći da ih je strah, žive kao inače, rade, a mnogi i od njih rade od kuće. Djeca su im doma, odnosno škola je online ovih dana, ali ne osjećaju veliki strah jer nekako vjeruju vlasti ovdje. Mislim da je veći strah prisutan među turistima koji su na posve nepoznatom teritoriju. Dubai ne gori. Kada prolazite ulicama Dubaija sve je manje-više kao i uvijek. Manje ljudi, dakako, ali sve drugo funkcionira. U trgovinama nisu prazne police, kako sam vidjela u nekim medijima, baš naprotiv."

Ima li informacija o otvaranju zračnog prostora?

"U Dubaiju je i dalje zatvoren zračni prostor. Mislim da je djelomično otvoren u Abu Dhabiju. Svakim danom se čeka da se donese odluka o tome hoće li se i zračni prostor u Dubaiju djelomično ili potpuno otvoriti."