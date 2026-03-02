Što je to na vratu Donalda Trumpa? 'Predsjednik koristi tretman'

Modrice na rukama Donalda Trumpa više i nisu neka vijest, ali sada je američkom predsjedniku na vratu izbio i osip.

Tijekom dodjele Medalje časti u Bijeloj kući u ponedjeljak, 2. ožujka, na desnoj strani vrata 79-godišnjeg američkog predsjednika snimljen je crveni osip s krasticama. Osip se proširio iza uha do stražnjeg dijela linije kose, a o čemu je riječ već su i otkrili iz Bijele kuće.

Kako je Donald Trump u posljednje vrijeme snimljen s raznim kožnim bolestima, liječnički tim Bijele kuće već je navikao da javnost od njega zahtijeva odgovore o zdravstvenom stanju američkog predsjednika.

"Predsjednik Trump koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, što je preventivni tretman kože koji je propisao liječnik Bijele kuće", izjavio je dr. Sean Barbabella te dodao: "Predsjednik koristi ovaj tretman tjedan dana, a očekuje se da će crvenilo trajati nekoliko tjedana."

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u splitskom zatvoru Bilice: Nećete vjerovati što se zapalilo