Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi

Trofej svjetskog nogometnog prvenstva stigao je na stadion Akron u Zapopanu i to pod jakim sigurnosnim mjerama. Sve se događa nakon samo nekolko dana od vojne operacije u kojoj je ubijen vođa kartela što je izazvalo val nasilja. Unatoč nemirima trofej nastavlja turneju po Meksiku, koji će biti domaćin 13 od 104 utakmice SP-a dok će grad Guadalajara biti domaćin četiri utakmice. Meksičke vlasti i dalje uvjeravaju da je Meksiko u miru.