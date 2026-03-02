FREEMAIL
FINALISSIMA /

Poslastica između Španjolske i Argentine mora 'bježati' iz Dohe: Kud sa spektaklom?

Poslastica između Španjolske i Argentine mora 'bježati' iz Dohe: Kud sa spektaklom?
Foto: Fabio FerrariFABIOFERR/LaPresse/Profimedia

Finale između Španjolske i Argentine trebao je biti nogometni festival u Kataru

2.3.2026.
18:01
Sportski.net
Fabio FerrariFABIOFERR/LaPresse/Profimedia
Finale između Španjolske i Argentine, Finalissima zakazana za 27. ožujka u Dohi, sada je neizvjesno. 

Katar je službeno obustavio sva sportska natjecanja u zemlji do daljnjega nakon iranskih napada na baze na njegovom teritoriju i eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Kao rezultat toga, utakmica ostaje odgođena, a njezin nastavak ovisit će o razvoju situacije u regiji.

"Znamo da su pregovori u tijeku. Prva stvar, kao društvo, je zaustaviti sukob, ali kada smo uronjeni u njega i ne znamo koliko će trajati, rješenje bi bilo, dok ne možemo igrati tamo, potražiti drugo mjesto ako je moguće", priznaje španjolski izbornik Luis de la Fuente za Radio Nacional. 

Finale između Španjolske i Argentine trebao je biti nogometni festival u Kataru. Svih 88.966 ulaznica rasprodano je u trenu, a sve je bilo spremno na monumentalnom stadionu Lusail. Sada, nakon eskalacije sukoba, sve je neizvjesno.

Katarski nogometni savez (QFA) najavio je obustavu svih sportskih natjecanja i nogometnih turnira te razmatra obustavu turnira, ali organizatori već rade na pronalaženju rješenja kako bi se turnir mogao odigrati.

