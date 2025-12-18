Veliki spektakl kao najava SP-a: Evo kad se igra okršaj osvajača Eura i Copa Americe

UEFA i CONMEBOL u četvrtak su objavili da će Katar biti domaćin sljedeće Finalissime između Španjolske i Argentine.

Ova utakmica, u kojoj se pobjednik Eura 2024. sastaje s pobjednikom Copa Américe 2024., održat će se na stadionu Lusail u petak, 27. ožujka 2026. u 21:00 po lokalnom vremenu.

Argentina je osvojila posljednje izdanje natjecanja 2022. godine, pobijedivši Italiju 3:0 na stadionu Wembley u Londonu.

Ovaj Interkontinentalni kup, prije poznat kao Artemio Franchi Cup, bio je neaktivan gotovo trideset godina prije nego što je ponovno pokrenut.

Francuska je osvojila prvi turnir 1985. na Parku prinčeva protiv Urugvaja (2-0), prije nego što je Argentina trijumfirala 1993. protiv Danske u Buenos Airesu (1-1, 5-4 na penale).

Španjolska i Argentina dosad su igrale 14 puta, a obje reprezentacije imaju po šest pobjeda. Posljednji put igrali su u ožujku 2018. u prijeteljskoj u Madridu, a slavila je Španjolska 6-1.

