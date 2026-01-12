FREEMAIL
JAO, SAD I TO /

Objavljene informacije o Stanišićevoj ozljedi, Dalić se hvata za glavu

Objavljene informacije o Stanišićevoj ozljedi, Dalić se hvata za glavu
Foto: Oryk Haist/imago Sportfotodienst/profimedia

Bayern objavio kakvu je povredu Stanišić zadobio

12.1.2026.
18:17
Hina
Oryk Haist/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25) zadobio je ozljedu ligamenta desnog gležnja u nedjeljnoj 8-1 pobjedi protiv Wolfsburga, objavio je njemački velikan Bayern Munchen.

"To je potvrdio pregled koji je provela liječnička služba FC Bayerna," objavili su Bavarci.

Bayern nije objavio koliko će Stanišić izbivati s terena, no njemački mediji navode kako će pauza trajati nekoliko tjedana.

Hrvatski branič se ozlijedio u završnici utakmice kada je uganuo desni gležanj. Budući da je Bayern već iskoristio sve zamjene, Stanišić je stisnuo zube i pokušao nastaviti. Međutim, bol je bila prejaka, prisiljavajući ga da napusti teren nakon nekoliko minuta, te je Bayern morao završiti utakmicu s desetoricom igrača.

Stanišić je obično desni bek, ali je često igrao i na lijevoj strani gdje je Bayern imao problema, posebno nakon što je Alphonso Davies dugo bio izvan terena, a Sacha Boey nije ispunio očekivanja. Sada je i Stanišić izvan terena, barem sljedećih nekoliko tjedana, što predstavlja velike probleme Vincentu Kompanyju. Bayern do kraja mjeseca ima čak šest natjecateljskih utakmica.

Stanišić je ukupno odigrao 53 utakmice u Bundesligi za Bayern i 20 za Leverkusen. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je u listopadu 2021. i od tada je odigrao 27 utakmica za hrvatsku reprezentaciju.

Bayern vodi u njemačkom prvenstvu sa 11 bodova više od Borussie Dortmund, dok u Ligi prvaka zauzima drugo mjesto sa 15 bodova, tri manje od vodećeg Arsenala.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Šola rekao o reprezentaciji ono što smo svi htjeli čuti

 

Josip StanišićOzljedaBayern München
