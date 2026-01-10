Luka Vušković opet pokazao o kakvoj se klasi radi... Zabio spektakularno

Nove golove za Freiburg i Hamburg postigli su hrvatski nogometaši Igor Matanović i Luka Vušković, a Freiburg je nakon preokreta u snježnim uvjetima slavio s 2-1 u 16. kolu Bundeslige.

Posebno je zanimljivo bilo drugo poluvrijeme tog ogleda koje je otvoreno pogotkom Vuškovića. Nakon kornera hrvatski nogometaš se naklonio i glavom u 49. minuti doveo goste u vodstvo. Bio je to Vuškovićev treći pogodak ove sezone.

Međutim, vrlo brzo je Hamburg upao u probleme. U 51. minuti je pocrvenio Elfadli, dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a s bijele točke je pogodio Grifo za 1-1. Od 65. minute za Freiburg je zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović koji je u 83. minuti razveselio domaće navijače. Postavio je nogu i iz blizine pogodio za konačnih 2-1. I njemu je to bio treći pogodak ove sezone.

Freiburg je osmi na ljestvici, dok se Hamburg nalazi na 13. poziciji.

Mainz je kod Union Berlina vodio 2-0 do 77. minute, ali je ogled završio bez pobjednika 2-2. Amiri u 30. i Hollerbach u 69. minuti su zabijali za goste, ali je to na kraju bilo dovoljno tek za bod. Prvo je Woo Jeong u 77. smanjio na 1-2, a dvije minute kasnije za Berlinčane je u igru ušao hrvatski nogometaš Marin Ljubičić koji je u 86. zabio za konačnih 2-2.

Josip Juranović nije zaigrao u ovom ogledu za Union Berlin.

Uz istih 2-2 je završio dvoboj Heidenheima i Koelna, s tim da je domaćin dva puta vodio golovima Pieringera i Niehuesa, ali su gosti brisali zaostatak golovima Martela i El Male.

U nedjelju će igrati Borussia (M) - Augsburg i Bayern - Wolfsburg.

Zbog snježnog nevremena odgođene su utakmice St. Pauli - Leipzig i Werder - Hoffenheim.

