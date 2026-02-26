FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ONI SU MORONI' /

Bivši napadač otkrio kako ne želi da jedan klub osvoji naslov prvaka radi svojih navijača

Bivši napadač otkrio kako ne želi da jedan klub osvoji naslov prvaka radi svojih navijača
×
Foto: Dennis Goodwin/imago sportfotodienst/Profimedia

Arsenal trenutno ima pet bodova i utakmicu više od drugog Manchester Cityja. Na trećem mjestu je Aston Villa, dok je četvrti Manchester United

26.2.2026.
12:27
Sportski.net
Dennis Goodwin/imago sportfotodienst/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Napeta se borba za naslov prvaka odvija u engleskoj Premier ligi. Dok neki žele da Arsenal uzme prvu titulu nakon 22 godine, drugima ta "svježina" ne bi odgovarala.

Tako je bivši napadač Troy Deeney u podcastu GiveMeSport priznao da želi vidjeti kako Arsenal propada ove sezone zbog svoje "moronske" navijačke baze. Bivši napadač Watforda i Birmingham Cityja već dugo ima sukob s navijačima Arsenala, a ponovno je napao vjerne navijače "Topnika". Nakon pobjede u vikend-derbiju protiv sjevernog londonskog rivala Tottenhama, Deeney je imao vrlo oštre riječi za Arsenalove navijače.

Rekao je: "Arsenalovi navijači imaju iskrivljeno mišljenje. Kad pobijede, kao da posljednjih tjedan i pol, dva tjedna, tri tjedna, mjeseci nikada nisu ni postojali. To je Arsenalov navijač u sažetku. Arsenalov navijač će reći: 'Srijeda se nikada nije dogodila'. Znaš kad su svi panično reagirali i govorili: 'Ako izgubimo od Tottenhama, sezona je gotova i Arteta mora otići.' To mi jako smeta," rekao je Deeney i nastavio:

"Onda pobijede protiv strašne Tottenhamske momčadi, strašne Tottenhamske momčadi, i onda je kao: 'Da, osvojit ćemo ligu, osvojit ćemo sve, trostruku krunu.' Iskreno, to je jedini razlog zbog kojeg ne želim da Arsenal osvoji ligu. Ne zbog Arsenala, nego zbog Arsenalovih navijača. Oni su prokleti moroni," rekao je Deeney.

Arsenal trenutno ima pet bodova i utakmicu više od drugog Manchester Cityja. Na trećem mjestu je Aston Villa, dok je četvrti Manchester United.

      Tablice omogućuje Sofascore

 

ArsenalPremier LeagueTroy Deeney
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx