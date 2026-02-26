Bivši napadač otkrio kako ne želi da jedan klub osvoji naslov prvaka radi svojih navijača

Napeta se borba za naslov prvaka odvija u engleskoj Premier ligi. Dok neki žele da Arsenal uzme prvu titulu nakon 22 godine, drugima ta "svježina" ne bi odgovarala.

Tako je bivši napadač Troy Deeney u podcastu GiveMeSport priznao da želi vidjeti kako Arsenal propada ove sezone zbog svoje "moronske" navijačke baze. Bivši napadač Watforda i Birmingham Cityja već dugo ima sukob s navijačima Arsenala, a ponovno je napao vjerne navijače "Topnika". Nakon pobjede u vikend-derbiju protiv sjevernog londonskog rivala Tottenhama, Deeney je imao vrlo oštre riječi za Arsenalove navijače.

Rekao je: "Arsenalovi navijači imaju iskrivljeno mišljenje. Kad pobijede, kao da posljednjih tjedan i pol, dva tjedna, tri tjedna, mjeseci nikada nisu ni postojali. To je Arsenalov navijač u sažetku. Arsenalov navijač će reći: 'Srijeda se nikada nije dogodila'. Znaš kad su svi panično reagirali i govorili: 'Ako izgubimo od Tottenhama, sezona je gotova i Arteta mora otići.' To mi jako smeta," rekao je Deeney i nastavio:

"Onda pobijede protiv strašne Tottenhamske momčadi, strašne Tottenhamske momčadi, i onda je kao: 'Da, osvojit ćemo ligu, osvojit ćemo sve, trostruku krunu.' Iskreno, to je jedini razlog zbog kojeg ne želim da Arsenal osvoji ligu. Ne zbog Arsenala, nego zbog Arsenalovih navijača. Oni su prokleti moroni," rekao je Deeney.

Arsenal trenutno ima pet bodova i utakmicu više od drugog Manchester Cityja. Na trećem mjestu je Aston Villa, dok je četvrti Manchester United.