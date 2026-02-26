Od njih drhte najveće nogometne zvijezde! Ovo su najatraktivnije sutkinje svijeta zelenog tepiha

Vremena kada su nogometni suci bili isključivo muškarci polako nestaju. Danas travnjake diljem svijeta krase i sutkinje koje plijene pažnju ne samo besprijekornim odlukama, već i iznimnom karizmom i ljepotom, rušeći stereotipe u sportu kojim su nekoć dominirali muškarci. One su dokaz da autoritet i elegancija idu ruku pod ruku.

Francuskinja koja je ispisala povijest

Na vrhu gotovo svake liste nalazi se Stéphanie Frappart. Ova Francuskinja postala je globalna ikona i sinonim za probijanje barijera. Prva je žena koja je sudila utakmicu francuske Ligue 1, Lige prvaka i Svjetskog prvenstva za muškarce. Njezin autoritet i mirnoća na terenu učinili su je uzorom za sutkinje diljem svijeta.

Poljska pravnica s zviždaljkom

Karolina Bojar-Stefańska godinama nosi titulu jedne od najljepših europskih sutkinja. Osim što sudi u poljskim ligama, ova Poljakinja je i uspješna pravnica, što potvrđuje da su ljepota i intelekt savršen spoj. Udana je za poznatog poljskog suca Daniela Stefańskog, čineći jedan od najpoznatijih sudačkih parova.

Talijanska profesionalka s svjetskim priznanjem

Prva žena koja je sudila utakmicu talijanske Serie A je Maria Sole Ferrieri Caputi. Ona spaja vrhunski profesionalizam i eleganciju, a kruna karijere stigla je kada ju je IFFHS proglasio najboljom sutkinjom svijeta za 2023. godinu, čime je i službeno potvrđen njezin status u samom vrhu svjetskog suđenja.

Engleskinja koja je osvojila Premier ligu

Rebecca Welch ušla je u povijest krajem 2023. godine kao prva žena koja je sudila utakmicu engleske Premier lige. Njezin put do najelitnijeg ranga engleskog nogometa bio je dug i zahtjevan, a svojim je debijem dokazala da je spremna za najveće izazove, stekavši poštovanje igrača i navijača.

Amerikanka na krovu svijeta

Jedno od najprepoznatljivijih lica postala je i Amerikanka Tori Penso. Vrhunac svoje dosadašnje karijere doživjela je kada joj je pripala čast suditi finale Svjetskog prvenstva za žene 2023. godine. Njezine besprijekorne odluke u najvažnijoj utakmici turnira potvrdile su njezin status jedne od najboljih sutkinja današnjice.

Ove žene nisu samo ukras na terenu; one su profesionalke, uzori i pionirke koje mijenjaju lice nogometa i nadahnjuju nove generacije.